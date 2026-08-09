Bombendrohung: Festival mit 3.000 Fans geräumt

Schreckmoment beim Free Tree Open Air in Taiskirchen: Mehrere Drohanrufe haben am Samstagabend zur Evakuierung des Festivalgeländes geführt.

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Rund 3000 Besucher mussten das Areal innerhalb von nur 20 Minuten verlassen. Am Sonntag wurde die Veranstaltung wie geplant fortgesetzt.

Gegen 21.40 Uhr gingen beim Veranstalter mehrere Anrufe ein, bei denen eine Drohung ausgesprochen wurde. Die Verantwortlichen alarmierten umgehend die Polizei. Gemeinsam mit den Einsatzkräften wurde daraufhin die Räumung des Geländes eingeleitet. Laut Polizei verlief die Evakuierung reibungslos.

Während die Besucher das Festivalgelände verließen, begannen Spezialkräfte mit einer umfassenden Durchsuchung. Dabei wurden keine verdächtigen Gegenstände entdeckt. Aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit konnte der Festivalbetrieb in der Nacht dennoch nicht wieder aufgenommen werden. Gegen 1.45 Uhr stand schließlich fest, dass für Samstag Schluss war.

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Ermittlungen laufen

Am Sonntag meldete sich der Veranstalter bei den Festivalgästen und kündigte die Fortsetzung ab 9 Uhr an. Man wolle sich von dem Vorfall nicht einschüchtern lassen und "ein starkes Zeichen" setzen.

Zudem wurde eine besondere Regelung beschlossen: Samstagstickets gelten auch am Sonntag. Damit sollen jene Besucher, die wegen der Evakuierung einen Teil des Festivals verpasst haben, die Möglichkeit bekommen, die Veranstaltung nachzuholen. Der Veranstalter verwies zugleich auf die erheblichen finanziellen Folgen des Abbruchs und die wichtige Arbeit der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer.