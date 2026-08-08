Nackter Raser nur durch Schuss zu stoppen

NEED FOR SPEED IN SIMMERING: Spärlich bekleideter 50-Jähriger lieferte Verfolgungsjagd à la Hollywood

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Wien. Was ist nur in diesen Mann im wahrsten Sinne des Wortes gefahren, der sich am Mittwoch kurz nach zwei Uhr in der historischen Mittagshitze von über 40 Grad eine wilde und reparaturkostenintensive Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hat? War es die Mega-Hitze allein - der 50-jährige Burgenländer am Steuer eines beachtlich teuren SUV war jedenfalls bei der Verhaftung spärlichst bekleidet, unklar ist, ob er davor schon halbnackt hinter dem Steuer des Audi SQ8 gesessen war oder ob er die Oberbekleidung im Zuge der Amtshandlung eingebüßt hat.

Zwei Frauen flüchteten bei Vollbremsung aus dem SUV

Das in Ungarn angemeldete 120.000-Euro-Fahrzeug wurde beschlagnahmt. © Lenger/Monatsrevue

Begonnen hat alles mit einem harmlosen Auffahrunfall auf der Jedleseer Straße in Floridsdorf, wo das sportliche 500-PS-SUV-Coupé in Richtung Nordbrücke unterwegs war und auf ein Taxi auffuhr. Dabei scherte der Fahrer einfach aus und gab Vollgas. Während der Taxler die Polizei alarmierte, legte der Fahrerflüchtige bei nächster Gelegenheit wohl noch eine Vollbremsung hin, worauf die Hintertüren aufgingen und zwei Frauen aus der noblen Kutsche sprangen und das Weite suchten. Ob das damit zusammenhängt, dass gewisse hochmotorisierte schwarze fette Autos auch in Sexbusinesskreisen sehr begehrt sind, kann nicht beantwortet werden - die Polizei hatte anderes zu tun, als sich an die Fersen der beiden Damen zu heften.

Blechsalat und Mega-Einsatz nach Karambolage auf der Ostautobahn. © Lenger/Monatsrevue

Denn der Audi-Mann sorgte mittlerweile auf der Donauuferautobahn in Richtung Tangente für irre Szenen mit 130 km/h und mehr. Verfolgt von einem Polizei-VW-Bus schloss Verstärkung aus der Donaustadt hinzu, wobei der Hitze-Raser das erste Mal ein Fahrzeug der Exekutive und das mitten im Kaisermühlentunnel touchierte! Weiter ging es über die Praterbrücke in Richtung Süden - wobei Dutzende Autofahrer gefährdet und zu waghalsigen Ausweichmanövern gezwungen wurden.

Mehrere Taxifahrer wurden in die Geschehnisse involviert. © Lenger/Monatsrevue

Mittlerweile war der Burgenländer alle Fliehkräfte trotzend mit Höchstgeschwindigkeit von der Tangente auf die Ostautobahn abgebogen und steuerte Simmering in Fahrtrichtung Schwechat an. In der Wallung krachte der 50-Jährige auf ein zweites Taxi, danach wurde er von zwei Polizeiautos eingekeilt, trotzdem versuchte er, die Sperre zu durchbrechen, bis ein Beamter - ein zweiter wurde beim Crash gegen ihr Auto verletzt - sich nicht anders zu helfen wusste, als die Pistole zu zücken und einen gezielten Schuss in den Reifen des SQ8 abzugeben. Damit war Schluss, der (halb)nackte Bleifuß gab auf.

Der amtsbekannte Amok-Lenker wurde festgenommen und wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, wegen schwerer Körperverletzung, wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit und zahllosen Verwaltungsdelikten angezeigt. Überraschend: Der Bierbauch war nüchtern, einen gültigen Führerschein hatte er (noch). Er wurde ihm abgenommen. Der SUV wurde beschlagnahmt und könnte versteigert werden. Der Verdächtige, für den die Unschuldsvermutung gilt, wurde an die Justiz überstellt und wird um die U-Haft - mehrere Jahre Haft drohen - nicht herumkommen.