12-Millionen-Euro-Gewinn: Weiter Keine Spur vom Lotto-Sieger

Nach dem Gewinn vom Achtfach-Jackpot fehlt vom steirischen Sieger weiter jede Spur. Die Österreichischen Lotterien warten bisher vergeblich auf eine Rückmeldung.

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Bei der Ziehung am 19. Juli sicherte sich eine Person aus der Steiermark den ersten Achtfach-Jackpot in der 40-jährigen Geschichte der Lotterien. Der Gewinn beträgt exakt 12.050.822,50 Euro und wurde durch einen Quicktipp erzielt. Dabei wählte der Computer in einer steirischen Annahmestelle die sechs Richtigen im sechsten von sechs Tipps aus. Doch auch fast drei Wochen nach dem Erfolg hat sich der Hauptgewinner noch immer nicht gemeldet. Normalerweise nehmen Gewinner von Großgewinnen bereits nach acht bis zehn Tagen Kontakt auf.

Rätsel um den Achtfach-Jackpot

Trotz der verstrichenen Zeit zeigt man sich bei den Österreichischen Lotterien unbesorgt. Pressesprecher Günter Engelhart erklärte gegenüber oe24: "Das macht uns noch nicht nervös." Für die Verzögerung gibt es verschiedene denkbare Gründe.

Der Gewinner könnte sich derzeit im Urlaub befinden oder noch gar nichts von seinem Glück wissen. Da es sich um einen Quicktipp handelt, könnte der Schein abgelegt worden sein, ohne dass bisher ein Abgleich der Zahlen stattfand.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass der Sieger bewusst die vierwöchige Reklamationsfrist abwartet. Auszahlungen erfolgen nämlich erst frühestens vier Wochen nach der Ziehung, womit das Geld sowieso erst Mitte August überwiesen werden kann.

Den Lotterien bleibt vorerst nichts anderes übrig, als gelassen auf die Meldung des steirischen Hauptgewinner zu warten.

Schritte zur sicheren Auszahlung

Um den Gewinn anzufordern, muss der Inhaber zuerst das Kunden-Service-Center unter der Telefonnummer 0800 404 645 kontaktieren.

Für die Auszahlung sind die Vorlage der Original-Quittung sowie ein amtlicher Lichtbildausweis zwingend erforderlich. Der Gewinner kann wählen, ob die Übergabe der Quittung bei einem Treffen mit einem Großgewinnbetreuer oder nach Terminvereinbarung direkt in der Zentrale der Österreichischen Lotterien erfolgen soll.

Ab diesem Zeitpunkt haften die Lotterien für den sicheren Erhalt der Summe. Trotz der Identitätsprüfung bleibt der Sieger vollständig anonym. Die Daten dienen ausschließlich der Verifizierung der Auszahlung, die nach Ablauf der Reklamationsfrist auf das Konto geht.

Zweithöchster Gewinn der Geschichte

Mit diesem 12-Millionen-Euro-Jackpot hat der noch unbekannte Spielteilnehmer gleich doppelt Geschichte geschrieben. Neben dem Premieren-Erfolg des ersten Achtfach-Jackpots, handelt es sich um den zweithöchsten Gewinn, der jemals in Österreich erzielt wurde. Lediglich im Jahr 2018 gab es einen noch höheren Sechser, als ein Spielteilnehmer in Niederösterreich rund 14,9 Millionen Euro abräumte.