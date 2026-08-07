14 Stunden Verspätung: Chaos um Ryanair-Flieger in Wien

Eine Familie wollte um 7 Uhr nach Süditalien fliegen - doch der Flieger hob erst um 22.15 Uhr aus Wien ab.

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Totales Chaos am Wiener Flughafen in Schwechat: Nicht aber die Abfertigung der Passagiere wurde zum Stresstest, sondern die Horror-Verspätungen der Billig-Airline Ryanair.

So schildert eine Mutter ihre Urlaubs-Drama: "Wir sind um 4 Uhr Früh zum Flughafen, um unser Gepäck abzugeben. Erst als wir dort waren, erfuhren wir: Der Flug hat Verspätung - und fliegt erst um 22.15 Uhr ab!"

Wienerin wütend: "Nie wieder Ryanair!"

Die Familie mit zwei Kindern musste wieder nach Hause fahren - und am Urlaubsort ihr Mietauto umbuchen. "Das kann man nur bis 23 Uhr abholen und wir landeten ja später." Damit nicht genug, musste man auch eine Hotelnacht extra dazu buchen. Denn ohne Auto war das gemietete Ferienhaus nicht zu erreichen.

"Eigentlich sollten wir schon am Strand chillen!", so die Passagierin wütend. "Wir haben nur Ryanair gebucht, weil es der einzige Direktflug nach Kalabrien war. Nie wieder!"

Es war offenbar an diesem Tag nicht der einzige Ryanair-Flug, der von Wien aus mit Verspätung abhob. "Da war noch ein Flug nach Mallorca in der Früh - der ging dann erst um 0.10 Uhr!", erzählt eine andere Reisende oe24.

1000 Euro Entschädigung für Flug-Chaos

Am Flughafen Wien kam es zu einem Reisechaos. © Facebook

Das Urlaubs-Chaos wird aber Ryanair teuer zu stehen kommen: Für derartige Verspätungen gibt es laut "Flightrights" pro Person rund 250 Euro - macht bei einer vierköpfigen Familie 1.000 Euro.

Damit sind zumindest die zusätzlichen Taxi-Kosten sowie die Hotel-Nacht abgegolten. Und auch der fehlende Urlaubstag, der durch die verspätete Ankunft verloren ging.