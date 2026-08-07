Gibt es HIER das beste Schnitzel Wiens?

Wien gilt als absolute Schnitzel-Hauptstadt – doch ein Restaurant sorgt derzeit für Wirbel. Der Gastroflüsterer Kemal Üres hat das Kalbsschnitzel probiert und gerät regelrecht ins Schwärmen.

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Als "Gastroflüsterer" auf Instagram nimmt Kemal Üres regelmäßig Lokale unter die Lupe. Diesmal hat es ihn nach Wien ins Dom Schnitzel verschlagen. Bei seinem Besuch wählte er ein klassisches Kalbsschnitzel mit Zitrone – und sein Fazit fiel mit dem Prädikat "Ein Traum" überaus deutlich aus. Vor allem die hauchdünne Panier sowie die erstklassige Fleischqualität beeindruckten den Experten enorm. Das Lokal kann sich online zudem über mehr als 9000 Bewertungen und einen Schnitt von 4,9 von 5 Sternen freuen.

Lange Vorbereitung für den Klassiker

Hinter dem Gericht steckt laut Üres ein immenser Aufwand. In seinem Video berichtet der Fachmann, dass volle drei Monate an der optimalen Zubereitung getüftelt wurde. Auch bei der Beilage ging man keine Kompromisse ein: Der Küchenchef suchte demnach gut vier Monate nach den idealen Kartoffeln für den Kartoffelsalat. Das Gastro-Konzept setzt auf Klasse statt Masse. Laut dem Gastroflüsterer braucht es keine riesige Speisekarte – ein einziges, auf den Punkt perfektioniertes Gericht reiche vollkommen aus, um Gäste dauerhaft zu begeistern.

Tolle Aussicht und die Preisfrage

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Abseits des Tellers lobt Üres die besondere Atmosphäre im Restaurant. Ganz speziell die Terrasse mit Blick über die Wiener Innenstadt hat es ihm angetan: Trotz sommerlicher Temperaturen sei das Gesamterlebnis derart gelungen, dass man beim Essen selbst die Hitze schlicht vergesse. Am Ende richtet er eine Frage an seine Follower und verweist auf die Kosten. Auf der Restaurant-Webseite ist die Antwort zu finden: Das Kalbsschnitzel schlägt mit 29,90 Euro zu Buche. Für Üres steht fest, dass hohe Qualität, ein durchdachtes Konzept und ein perfektes Hauptgericht aus einem zeitlosen Klassiker ein echtes Erlebnis machen.