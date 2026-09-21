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Versuchte zu fliehen

Raubserie in Wien & NÖ: Polizei schnappt 38-Jährigen

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Nach vier Überfällen in Krems und Wien ist ein 38-Jähriger festgenommen worden.
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Der Niederösterreicher soll die Angestellten jeweils mit einer Waffe bedroht und Bargeld erbeutet haben. Als er in Krems angehalten wurde, musste er aufgrund von körperlichen Beeinträchtigungen ins Spital gebracht werden. Ein Fluchtversuch durch einen Sprung aus einem Fenster im Erdgeschoß misslang allerdings. Er wurde nach Polizeiaussendung von Montag in die Justizanstalt Krems eingeliefert.

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Die Serie hatte am 28. Juli in Krems ihren Anfang genommen. Eine Trafikbesitzerin wurde bedroht, der Räuber flüchtete mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Bei zwei Überfällen auf Drogeriemärkte in Wien-Simmering und -Landstraße am 30. Juli und 3. August sowie am 10. August auf einen Supermarkt in Krems gab sich der Verdächtige jeweils zunächst als Kunde aus, bevor er im Kassenbereich eine Waffe zog und Bares forderte. In der Bundeshauptstadt machte sich der Mann jeweils mit einem dreistelligen Geldbetrag per Fahrrad aus dem Staub. In Krems erbeutete der Verdächtige eine mittlere vierstellige Summe und flüchtete auf einem E-Scooter. Die Bedrohten wurden nicht verletzt, reagierten aber teilweise geschockt.

Nachdem bei der Auswertung von Überwachungskameras und der Vorgehensweise ein Zusammenhang zwischen den Taten in Krems und Wien festgestellt wurde, ergaben Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich einen Verdacht gegen einen einschlägig vorbestraften 38-Jährigen aus Krems. Die Festnahme erfolgte am 17. August. Der österreichische Staatsbürger war nicht geständig. Bei einer freiwilligen Nachschau an der Wohnadresse des Mannes wurden Teile der Tatkleidung, ein E-Scooter und mehrere Schreckschusspistolen sichergestellt, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

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