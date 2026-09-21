Furchtbarer Unfall
Mit Pkw in Haus gefahren: 19-Jähriger stirbt im Spital
Dramatisches Ende eines schweren Unfalls in Brodersdorf: Ein 19-Jähriger ist nach dem heftigen Crash am Samstag im Universitätsklinikum Graz gestorben. Der junge Lenker war auf der B65 unterwegs, kam von der Straße ab und krachte mit hoher Geschwindigkeit frontal in ein Mehrparteienhaus.
Auto landet in Wohnung
Der Wagen hob an einer Böschung ab und durchbrach die Seitenwand einer Erdgeschosswohnung. Die Feuerwehr musste den schwer verletzten Lenker aufwendig aus dem Wrack befreien. Bei der Kontrolle fanden Polizisten im Auto außerdem Alkohol und Suchtgiftutensilien.
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Haus nach Crash unbewohnbar
Ein Bewohner, der zum Zeitpunkt des Unfalls im Nebenzimmer schlief, blieb wie durch ein Wunder unverletzt. Das Gebäude wurde durch den Aufprall jedoch massiv beschädigt und gilt als einsturzgefährdet. Ein Statiker wurde hinzugezogen, der Bewohner kann vorerst nicht zurück in seine Wohnung.
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