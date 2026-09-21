oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Furchtbarer Unfall

Mit Pkw in Haus gefahren: 19-Jähriger stirbt im Spital

© Getty Images
Der junge Lenker überlebte den Horror-Crash nicht.
OE24 auf Google bevorzugen

Dramatisches Ende eines schweren Unfalls in Brodersdorf: Ein 19-Jähriger ist nach dem heftigen Crash am Samstag im Universitätsklinikum Graz gestorben. Der junge Lenker war auf der B65 unterwegs, kam von der Straße ab und krachte mit hoher Geschwindigkeit frontal in ein Mehrparteienhaus.

Auto landet in Wohnung

Der Wagen hob an einer Böschung ab und durchbrach die Seitenwand einer Erdgeschosswohnung. Die Feuerwehr musste den schwer verletzten Lenker aufwendig aus dem Wrack befreien. Bei der Kontrolle fanden Polizisten im Auto außerdem Alkohol und Suchtgiftutensilien.

Auch interessant

Mutter tötet Sohn (11) – lebenslange Haft

Einkaufswagen ohne Münze öffnent? So geht's

Gunkl hortete jahrelang Kinderpornos

Haus nach Crash unbewohnbar

Ein Bewohner, der zum Zeitpunkt des Unfalls im Nebenzimmer schlief, blieb wie durch ein Wunder unverletzt. Das Gebäude wurde durch den Aufprall jedoch massiv beschädigt und gilt als einsturzgefährdet. Ein Statiker wurde hinzugezogen, der Bewohner kann vorerst nicht zurück in seine Wohnung.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Fans werden erhört: Comeback für Conny Kreuter bei „Fit mit den Stars“

ÖBB haben nun auch Ärger in Italien

Waffenverbot im öffentlichen Raum: Bis zu 3.600 Euro Strafe

Mit Pkw in Haus gefahren: 19-Jähriger stirbt im Spital

Einkaufswagen ohne Münze öffnent? So geht's

Kindergarten: Polaschek präsentiert Ausbildungs-Upgrade

Mutter tötet Sohn (11) – lebenslange Haft

Österreichs Wirtschaft hat Corona-Einbruch noch nicht aufgeholt

Raubserie in Wien & NÖ: Polizei schnappt 38-Jährigen

DIESER Giftpilz lauert im Schwammerl-Körberl