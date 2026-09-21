Einkaufswagen ohne Münze öffnen? So geht's

Wieder einmal kein Kleingeld dabei? Kein Problem, so gelingt der Einkauf trotzdem.

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Es ist ein altbekanntes Problem: Auf dem Heimweg hüpft man noch schnell im Supermarkt vorbei, um schnell etwas fürs Abendessen und das Frühstück am nächsten Morgen mitzunehmen. Der Einkauf wird zu groß, um ohne Wagerl durch das Geschäft zu gehen. Doch in Zeiten, in denen wir meistens bargeldlos bezahlen, ist das nötige Kleingeld oft nicht zur Hand.

Keine Münzen, was tun?

Glücklich ist, wer gut ausgerüstet ist! Viele haben heutzutage spezielle Öffner für den Einkaufswagen einstecken, die sich dank eines Griffs ganz einfach wieder herausziehen lassen, bevor man den Einkauf beginnt. Auch spezielle Münzen, die man statt echten Kleingeldes mit sich führen kann, erfüllen diesen Zweck.

Der Schlüssel-Hack

Was tun wir aber, wenn wir nicht so gut ausgerüstet sind? Auch da gibt es einen einfachen Trick, der uns die lästige Suche nach einer passenden Münze erspart: Oft passt ein Schlüssel ins Einkaufswagerl. Geeignet sind Schlüssel mit einem runden Kopf, der in etwa die Größe einer Münze hat. Bei den meisten Wagerln ist die Bandbreite ohnehin recht großzügig - es passen 50 Cent bis 2 Euro in den Schlitz.