oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Lifehack

Einkaufswagen ohne Münze öffnen? So geht's

© Getty Images
Wieder einmal kein Kleingeld dabei? Kein Problem, so gelingt der Einkauf trotzdem.
OE24 auf Google bevorzugen

Es ist ein altbekanntes Problem: Auf dem Heimweg hüpft man noch schnell im Supermarkt vorbei, um schnell etwas fürs Abendessen und das Frühstück am nächsten Morgen mitzunehmen. Der Einkauf wird zu groß, um ohne Wagerl durch das Geschäft zu gehen. Doch in Zeiten, in denen wir meistens bargeldlos bezahlen, ist das nötige Kleingeld oft nicht zur Hand.

Keine Münzen, was tun?

Glücklich ist, wer gut ausgerüstet ist! Viele haben heutzutage spezielle Öffner für den Einkaufswagen einstecken, die sich dank eines Griffs ganz einfach wieder herausziehen lassen, bevor man den Einkauf beginnt. Auch spezielle Münzen, die man statt echten Kleingeldes mit sich führen kann, erfüllen diesen Zweck.

Auch interessant

Mit Pkw in Haus gefahren: 19-Jähriger stirbt im Spital

Mutter tötet Sohn (11) – lebenslange Haft

Gunkl hortete jahrelang Kinderpornos

Der Schlüssel-Hack

Was tun wir aber, wenn wir nicht so gut ausgerüstet sind? Auch da gibt es einen einfachen Trick, der uns die lästige Suche nach einer passenden Münze erspart: Oft passt ein Schlüssel ins Einkaufswagerl. Geeignet sind Schlüssel mit einem runden Kopf, der in etwa die Größe einer Münze hat. Bei den meisten Wagerln ist die Bandbreite ohnehin recht großzügig - es passen 50 Cent bis 2 Euro in den Schlitz.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Raubserie in Wien & NÖ: Polizei schnappt 38-Jährigen

Vollmond zeigt sich im September mit Saturn am Himmel

Gunkl hortete jahrelang Kinderpornos

Einkaufswagen ohne Münze öffnent? So geht's

DIESE Familien haben Anspruch auf Kindergeld Plus

Mutter tötet Sohn (11) – lebenslange Haft

Mit Pkw in Haus gefahren: 19-Jähriger stirbt im Spital

DIESER Giftpilz lauert im Schwammerl-Körberl

Amtsbekannte Jugendliche raubten 15-Jährigen aus

Influencerin Stefanie P. tot: Mordanklage gegen Ex