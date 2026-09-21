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Prozess beginnt

Influencerin Stefanie P. tot: Mordanklage gegen Ex

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Die Staatsanwaltschaft Graz hat Anklage gegen ihren ehemaligen Lebensgefährten erhoben.
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Dem 31-jährigen Slowenen werden Mord und Störung der Totenruhe vorgeworfen. Das schreibt die Staatsanwaltschaft Graz in einer Pressemitteilung.

Die Tat soll sich am 23. November 2025 in Graz ereignet haben, oe24 berichtete laufend über den Fall.

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Leiche in Koffer nach Slowenien gebracht

Laut Anklage soll der Mann seine Ex-Partnerin durch Würgen sowie Stich- und Schnittverletzungen am Hals getötet haben. Anschließend soll er ihren Körper in einen Reisekoffer gezwängt, mit seinem Auto nach Slowenien gebracht und dort in einem abgelegenen Waldstück vergraben haben.

Den Mord bestreitet der bisher unbescholtene Angeklagte weiterhin. Das Verbringen und Vergraben der Leiche räumt er hingegen ein.

Der in Graz lebender heute 32-jährige Slowene soll seine Ex-Freundin Stefanie P. - eine Make-up-Artistin, Sängerin und Influencerin - in ihrer Wohnung in Graz nach einem heftigen Streit getötet haben.

Bis zu lebenslange Haft möglich

Bei einem Schuldspruch drohen dem 31-Jährigen zehn bis 20 Jahre Gefängnis oder lebenslange Haft. Wann der Prozess beginnt, ist noch offen. Das Verfahren gegen seinen Bruder und Stiefvater wurde in Österreich eingestellt. Hinweise auf eine Beteiligung fanden sich nicht, zudem fallen die Handlungen in Slowenien nicht unter die österreichische Gerichtsbarkeit. Dort prüfen die Behörden nun ein eigenes Verfahren.

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