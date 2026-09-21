Mödling im Party-Rausch

Leute, das war's – das zweite Mödlinger Stadtfest ist Geschichte, und was für eine Geschichte! Eine der größten Sausen, die die Stadt jemals gesehen hat, ging über die Bühne – und wie!

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Bei traumhaftem Wetter strömten die Massen herbei, ein Programm-Highlight jagte das nächste, und als am Abend Voodoo Jürgens die Bühne rockte, war endgültig klar: Das hier war keine gewöhnliche Sause. Bürgermeisterin Silvia Drechsler und Vizebürgermeister Rainer Praschak bringen's auf den Punkt: "Es war eine tolle Party! Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben – wir freuen uns schon auf die nächste Auflage 2027!" Termin schon mal vormerken, Party People!

Von null auf hundert: Der Startschuss

Losgegangen ist der Ausnahmezustand mit dem Sicherheitstag und dem Autofreien Tag am Freiheitsplatz – Institutionen satt, Mitmach-Stationen ohne Ende, und die ganze Familie mittendrin statt nur dabei. Für die Kids gab's Programmpunkte und Gewinnspiele am laufenden Band, und wer eines der heiß begehrten Mödzi-Stofftiere ergatterte, strahlte garantiert bis über beide Ohren.

Kunst, Gärten und der Wahnsinn am Tankstellen-Areal

Der legendäre OpenDOOR-Tag machte seinem Namen alle Ehre: offene Ateliers, Museen und Privatgärten luden den ganzen Tag zum Staunen und Entdecken ein. Absolutes Highlight des Tages: die Ausstellungs-Eröffnung "Über 80. Echt!" im Park am ehemaligen Tankstellen-Areal – riesige Portraitbilder mitten im öffentlichen Raum, die alle in ihren Bann zogen. Und weil Bequemlichkeit auch bei Rekordfesten großgeschrieben wird, gab's die kostenlosen Fahrrad-Taxis "Faxi", die einen entspannt von Station zu Station kutschierten.

Voodoo Jürgens. © Mödling

Die Bühne brennt: Musik satt am Schrannenplatz

Und dann – die Festbühne am Schrannenplatz! Ein musikalisches Feuerwerk ohne Pause: vom Jazz-Forum über die Beethoven Musikschule bis zum Chor der Klangbäckerei. Doch der wahre Wahnsinn kam am Abend: Celly Greens Fire Five, Elsa und dann – Trommelwirbel – Voodoo Jürgens höchstpersönlich! Die Stimmung? Explosiv. Die Menge? Außer Rand und Band.

Aber Schluss war da noch lange nicht! Wer noch nicht genug hatte, ließ die Nacht beim Rave von Tim.Kollektiv in der Stadtgalerie weiterkrachen, oder beim Clubbing der B4 Babenberger Bigband in der Bühne Mayer – bis die ersten Sonnenstrahlen den nächsten Morgen ankündigten. So gehört sich das, Mödling!

Bild: Citymanagement-Geschäftsführer Stadtrat Michael Danzinger, Vizebürgermeister Rainer Praschak, Bürgermeisterin Silvia Drechsler (von links) und Kulturstadtrat Stephan Schimanowa (rechts) feiern mit der Band Elsa mit – Partystimmung von ganz oben bis ganz unten!