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Schulbus-Verbindung

Neunkirchen: Buslinie 352 wird umgestellt

Das Rathaus von Neunkirchen.
© Neunkirchen
Große Erleichterung für zahlreiche Kinder, die für den Schulbesuch der Volksschule Steinfeld in Neunkirchen auf den Bus angewiesen sind: Ab den Herbstferien wird der Fahrplan der Buslinie 352 so angepasst, dass sich Schüler nach Unterrichtsende um 11.45 Uhr nicht mehr stressen müssen.
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Die Abfahrtszeit an der Haltestelle "Neunkirchen Steinfeldschule" wird von derzeit 11.50 Uhr auf 11.55 Uhr verschoben.

"Wir haben für unsere Landsleute immer ein offenes Ohr und nehmen die Rückmeldungen der Bürger sehr ernst. Oft sind es kleine, praxisnahe Verbesserungen, die den Alltag spürbar erleichtern. In Niederösterreich drehen die Fachleute der NÖVOG stetig an den Schrauben und betreiben Feintuning, um das bestmögliche Angebot für unsere Schüler, Pendler und Familien herauszuholen", informiert Verkehrslandesrat LH-Stv. Udo Landbauer (FPÖ).

Detaillierte Informationen zu den Fahrtmöglichkeiten und den aktualisierten Fahrzeiten sind demnächst im Leopoldi-Routenplaner unter routing.leopoldi.info sowie über die leopoldi.info App abrufbar.

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