NÖ startet Medien-Offensive für Schüler

Mit der neuen Initiative "Medienfit in Niederösterreich" will das Land Jugendlichen einen sicheren Umgang mit Social Media, KI und digitalen Technologien vermitteln. Herzstück ist eine Online-Plattform mit Unterrichtsmaterialien für Schulen.

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Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) betonte bei der Präsentation den Handlungsbedarf: "Soziale Medien bieten viele Chancen, aber junge Menschen müssen auch die Risiken kennen." Digitale Medien könnten zudem "suchtverstärkende Wirkungen" haben.

Das Land wolle Jugendliche daher nicht alleinlassen. "Niederösterreich möchte Schutz und Bildung verbinden und hier Vorreiter sein", so die Landesrätin.

Auch Eltern werden eingebunden

Die Initiative orientiert sich an europäischen Empfehlungen für einen sicheren Umgang mit sozialen Medien. Neben Unterrichtsmaterialien sind auch Angebote zur psychischen Gesundheit sowie Elternvorträge geplant.

Lukas Schneider, Geschäftsführer der Jugend:info NÖ, Bildungsdirektor Karl Fritthum, Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bernhard Jungwirth, Geschäftsführer des Österreichischen Instituts für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) und Projektleiter von Saferinternet.at © NLK Filzwieser

Teschl-Hofmeister fordert zudem strengere Regeln für Plattformen: "Die Anbieter wurden bisher zu wenig in die Pflicht genommen. Wir warten nicht nur auf Brüssel oder den Bund, Niederösterreich geht voran."

Ziel sei es, Kinder und Jugendliche zu einem bewussten, sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien zu befähigen.