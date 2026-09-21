oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Social-Media-Fallen

NÖ startet Medien-Offensive für Schüler

Kinder werden von Social Media überwältigt.
© Unsplash
Mit der neuen Initiative "Medienfit in Niederösterreich" will das Land Jugendlichen einen sicheren Umgang mit Social Media, KI und digitalen Technologien vermitteln. Herzstück ist eine Online-Plattform mit Unterrichtsmaterialien für Schulen.
OE24 auf Google bevorzugen

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) betonte bei der Präsentation den Handlungsbedarf: "Soziale Medien bieten viele Chancen, aber junge Menschen müssen auch die Risiken kennen." Digitale Medien könnten zudem "suchtverstärkende Wirkungen" haben.

Das Land wolle Jugendliche daher nicht alleinlassen. "Niederösterreich möchte Schutz und Bildung verbinden und hier Vorreiter sein", so die Landesrätin.

Auch interessant

Vor der Heizsaison: Wer diesen Trick kennt, spart im Winter bares Geld

Wehrdienst-Gipfel: Regierung einig bei Miliz-Dauer

Traditions-Skigebiet sperrt zu - Hier lernte Michi Dorfmeister das Skifahren

Auch Eltern werden eingebunden

Die Initiative orientiert sich an europäischen Empfehlungen für einen sicheren Umgang mit sozialen Medien. Neben Unterrichtsmaterialien sind auch Angebote zur psychischen Gesundheit sowie Elternvorträge geplant.

Lukas Schneider, Geschäftsführer der Jugend:info NÖ, Bildungsdirektor Karl Fritthum, Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bernhard Jungwirth, Geschäftsführer des Österreichischen Instituts für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) und Projektleiter von Saferinternet.at
Lukas Schneider, Geschäftsführer der Jugend:info NÖ, Bildungsdirektor Karl Fritthum, Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bernhard Jungwirth, Geschäftsführer des Österreichischen Instituts für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) und Projektleiter von Saferinternet.at © NLK Filzwieser

Teschl-Hofmeister fordert zudem strengere Regeln für Plattformen: "Die Anbieter wurden bisher zu wenig in die Pflicht genommen. Wir warten nicht nur auf Brüssel oder den Bund, Niederösterreich geht voran."

Ziel sei es, Kinder und Jugendliche zu einem bewussten, sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien zu befähigen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mödling im Party-Rausch

Sich ein Herz fassen beim Herzlauf NÖ

Neunkirchen: Buslinie 352 wird umgestellt

GV im Land des Lächelns: Wenn der Wein zur Operette tanzt

Alter March-Arm erwacht wieder zum Leben

Mikl-Leitner bei "Vino & Vision" bei Wottle

Aus für Unterberg: Letzte Schneeflocke geflogen

Wenn die Liebe fliegen lernt

NÖ startet Medien-Offensive für Schüler

Raus aus Wien, rein ins Eigentum: So viel sparen Häuslbauer in NÖ