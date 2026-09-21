Social-Media-Fallen
NÖ startet Medien-Offensive für Schüler
Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) betonte bei der Präsentation den Handlungsbedarf: "Soziale Medien bieten viele Chancen, aber junge Menschen müssen auch die Risiken kennen." Digitale Medien könnten zudem "suchtverstärkende Wirkungen" haben.
Das Land wolle Jugendliche daher nicht alleinlassen. "Niederösterreich möchte Schutz und Bildung verbinden und hier Vorreiter sein", so die Landesrätin.
Auch interessant
Auch Eltern werden eingebunden
Die Initiative orientiert sich an europäischen Empfehlungen für einen sicheren Umgang mit sozialen Medien. Neben Unterrichtsmaterialien sind auch Angebote zur psychischen Gesundheit sowie Elternvorträge geplant.
Teschl-Hofmeister fordert zudem strengere Regeln für Plattformen: "Die Anbieter wurden bisher zu wenig in die Pflicht genommen. Wir warten nicht nur auf Brüssel oder den Bund, Niederösterreich geht voran."
Ziel sei es, Kinder und Jugendliche zu einem bewussten, sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien zu befähigen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden