Traditions-Skigebiet sperrt zu - Hier lernte Michi Dorfmeister das Skifahren

Für viele Wintersportler geht eine Ära zu Ende: Das traditionsreiche Naturschnee-Skigebiet Unterberg im Piestingtal bei Wiener Neustadt wird dauerhaft geschlossen.

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Die Betreiber gaben am Montag, das endgültige Aus bekannt. Ausschlaggebend seien die zunehmend milden Winter und der spürbare Klimawandel.

Auch Doppel-Olympiasiegerin Michaela "Michi" Dorfmeister verbindet besondere Erinnerungen mit dem Unterberg. Als Kind lernte sie dort das Skifahren und verbrachte mit dem Wintersportverein Pernitz-Unterberg viel Zeit auf den Naturschneehängen. Jahrzehntelang galt das Gebiet als nostalgische Alternative zu den großen, technisch beschneiten Skiregionen.

Schneemangel

2014 war der Unterberg bereits einmal vor der Schließung gestanden. Eine Unternehmergruppe rund um Erich Panzenböck übernahm das Gebiet und hielt den Betrieb mit großem Einsatz aufrecht. Doch die Schneelage wurde zuletzt immer unsicherer.

Ganz verschwinden soll der Wintersport nicht: Für Skitourengeher und Schneeschuhwanderer wird bereits an einem neuen Nutzungskonzept gearbeitet.