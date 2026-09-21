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Schwerer Betrug

Traunsee-Immodeal-Urteil vom OLG:15 Monate für Anwalt

Traunsee
© APA
Pension am Traunsee weit unter Wert betagter Dame abgeluchst.
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Das Oberlandesgericht Linz hat in der Causa um einen fragwürdigen Grundstücksdeal am Traunsee in Oberösterreich das Strafmaß für einen verurteilten Anwalt bestätigt Es bleibt bei 15 Monaten, davon zehn bedingt, wegen schweren Betrugs. Mehrere andere Urteile in der Causa sind bereits seit März rechtskräftig. Eine Maklerin, zwei Immobilienunternehmer und zwei Anwälte haben demnach eine betagte Frau dazu gebracht, ihre Immobilie unter Wert zu verkaufen.

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Sie haben die ehemalige Pension am Traunsee um 750.000 Euro gekauft, obwohl der Verkehrswert deutlich über einer Million Euro gelegen sei. Die Eigentümerin - sie ist mittlerweile verstorben - dürfte damals bereits nicht mehr geschäftsfähig gewesen sein. Zivilrechtlich wurde der Deal mittlerweile rückabgewickelt.

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