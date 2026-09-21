Moderatorin Lola Weippert lässt Lewis Hamilton abblitzen

Ein Match mit einem Formel-1-Superstar und trotzdem kein Interesse? Lola Weippert erzählt in ihrem Podcast von einer überraschenden Begegnung mit Lewis Hamilton auf der Promi-Dating-App Raya.

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"Ich hatte mal ein Match auf Raya mit Lewis Hamilton", erzählt die 30-Jährige in ihrem Podcast "Schön Laut". Die Dating-App gilt als Treffpunkt für Promis und ist nur über Einladung zugänglich.

Hamilton soll nach dem Match den ersten Schritt gemacht haben. "Er hat mir geschrieben: 'Hey …', aber ich habe ihm nicht geantwortet", erzählt Weippert.

Der Grund für den Korb ist erstaunlich simpel: Hamilton sei einfach nicht ihr Typ. "Ich bin keine Lewis-Hamilton-Spielerfrau", erklärt die Moderatorin.

Auch eine Einladung schlug sie aus

Dabei soll es nicht bei der Nachricht geblieben sein. Laut Weippert habe der siebenfache Formel-1-Weltmeister sie sogar zu einem Treffen eingeladen.

Lola Weippert strahlt in die Kamera. © Getty Images

Doch auch darauf ging sie nicht ein. Über Männer, die ihr näherkommen wollen, sagt sie: "Ich habe manchmal einfach Angst vor Männern." Bei Prominenten denke sie sich außerdem: "Die haben bestimmt irgendeinen am Helm."

Hamilton hat inzwischen ohnehin eine andere prominente Partnerin. Der Formel-1-Star ist mit Kim Kardashian liiert; die beiden zeigen ihre Beziehung mittlerweile auch öffentlich.

Für Lola zählt der Promi-Bonus nicht

Lewis Hamilton gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Formel 1 und hat sieben Weltmeistertitel gewonnen. Bei Lola Weippert half ihm dieser Promi-Status offenbar trotzdem nicht weiter.

Lewis Hamilton und Kim Kardashian sind offiziell seit Anfang 2026 zusammen. © Kevin Mazur/Getty Images for Lucas Museum of Narrative Art

Die Moderatorin spricht regelmäßig offen über Dating und Beziehungen. Dass sie ausgerechnet einen Formel-1-Star nicht näher kennenlernen wollte, dürfte deshalb für viele überraschender sein als das eigentliche Match.