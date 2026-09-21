Am Stephansplatz gibt es jetzt Leberkäsesemmeln to-go aus dem Fenster

In bester Wiener Innenstadtlage hat das bekannte Brunchlokal Mae Aurel seinen mittlerweile fünften Standort feierlich eröffnet. Direkt in der Schulerstraße 4, nur wenige Schritte vom Stephansdom entfernt, setzt der Gastronomiebetrieb auf ein vielseitiges Ganztagskonzept samt außergewöhnlicher Neuerung für eilige Genießer.

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Mit der Eröffnung in der Schulerstraße erweitert Mae Aurel seine Präsenz im Herzen von Wien. Unweit des Flagship-Lokals am Salzgries bleibt das Unternehmen seiner bewährten Linie treu und serviert Gästen den gesamten Tag über ein umfassendes Brunch-Angebot. Pünktlich ab 12 Uhr mittags wird das Sortiment nahtlos um ein stilvolles Apéro-Angebot erweitert, das zum Verweilen bei ausgewählten Drinks und kleinen Köstlichkeiten einlädt.

Frühstückskombinationen nach Wiener Straßen benannt

Ein besonderes Merkmal des kulinarischen Konzepts ist die enge Verbundenheit zur Bundeshauptstadt. Die Sauerteigbrote stammen direkt von der renommierten Traditionsbäckerei Öfferl, während die eigens kreierten Frühstückskombinationen die Namen bekannter Wiener Straßen tragen.

Besonders hervorzuheben ist die reichhaltige Kombination "Fischerstiege", die feinsten Räucherlachs, cremigen Brie, Creme Fraîche, ein weiches Bio-Ei, knackige Gemüsesticks, Kapern, Butter, würzigen Hummus und zweierlei Sauerteigbrot vereint. Wer es klassischer französischer mag, greift zur Kombination "Tuchlauben": Hier serviert das Lokal ein ofenfrisches Croissant sowie eine traditionelle Handsemmel mit feinster Butter und Marmelade.

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Besonderes Highlight: Das neue Leberkäse-Fenster

Die markanteste Neuerung des Standorts beim Stephansplatz ist zweifellos das eigens eingerichtete "Leberkäse-Fenster". Durch dieses Ausgabefenster werden frisch aufgeschnittene Leberkäsesemmeln mit unterschiedlichen Toppings und individuellen Verfeinerungen direkt im Straßenverkauf to-go angeboten.

Gelungene Grätzl-Integration

Mae Aurel setzt mit der Schulerstraße 1 bewusst auf Nachhaltigkeit im Grätzl. Das Lokal versteht sich keineswegs als reine Anlaufstelle für Städtetouristen, sondern legt größten Wert darauf, ein fester Treffpunkt für die lokale Wiener Bevölkerung zu sein. Durch das Leberkäse-Fenster und die Kombination aus hochwertigem Sauerteigbrot von Öfferl, eleganter Barkultur und gemütlichem Ganztagesbrunch schließt der fünfte Standort eine gastronomische Lücke in unmittelbarer Nähe zum Wahrzeichen der Stadt.