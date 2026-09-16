Authentische Tacos: La Chiquitita eröffnet neuen Standort in Mariahilf

Mexikanische Streetfood-Kultur zieht ins nächste Wiener Grätzl: La Taquería Chiquitita eröffnet einen zweiten Standort in der Theobaldgasse und bringt ihre Tacos nun auch nach Mariahilf.

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Nach drei Jahren in der Margaretenstraße ist für La Taquería Chiquitita der nächste Schritt gekommen: Das mexikanische Lokal eröffnet einen zweiten Standort in der Theobaldgasse in Mariahilf. Am Konzept wird dabei wenig verändert, im Mittelpunkt stehen weiterhin Tacos nach mexikanischem Vorbild, hausgemachte Salsas und eine bewusst unkomplizierte Taquería-Atmosphäre.

Tacos wie in Mexiko

Hinter La Chiquitita steht der Mexikaner Juan Carlos Estrada Torrescano, der mit seinem Lokal keine komplett neue Interpretation des Tacos schaffen wollte. Stattdessen orientiert sich das Konzept an jener Art von Taquería, wie man sie auch in Mexiko findet: eine überschaubare Speisekarte, kräftige Aromen und Essen, das unkompliziert auf den Tisch kommt. Die Idee scheint in Wien gut anzukommen. Besonders wichtig ist Juan dabei das Feedback mexikanischer Gäste. Wenn sich diese beim Essen an ihre Heimat erinnert fühlen, sei das eine besondere Bestätigung für das Konzept. Gleichzeitig habe auch die Resonanz aus Wien die Erwartungen seit der Eröffnung des ersten Standorts übertroffen.

Fünf Tacos, je nach Tag

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Auf der Karte stehen bewusst nicht unzählige Gerichte. Fünf verschiedene Taco-Varianten gibt es täglich, wobei immer auch eine vegane Option dabei ist. Welche Sorten serviert werden, orientiert sich an unterschiedlichen Regionen und Traditionen Mexikos.

Auf den Teller kommen unter anderem Cochinita Pibil mit Achiote-mariniertem Schweinefleisch nach Yucatán-Art, Barbacoa mit Lamm nach Hidalgo-Art oder Suadero mit Rindfleisch, wie es in Mexiko-Stadt beliebt ist. Auch Chorizo, Carnitas, Chilorio oder Lengua gehören zum wechselnden Angebot. Für die pflanzliche Variante stehen etwa Hongos al Pastor auf dem Programm. Dazu kommen hausgemachte Salsas, die von mild bis ordentlich scharf reichen.

Jetzt auch in der Theobaldgasse

Mit dem zweiten Lokal zieht Chiquitita nun in eine der belebtesten Gegenden Mariahilfs. Die Theobaldgasse wurde laut Betreiber bewusst ausgewählt: Das Grätzl verbindet Anwohnerinnen und Anwohner, Menschen aus der Umgebung und zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Dabei sei die Expansion kein von langer Hand geplantes Wachstum um jeden Preis gewesen. Vielmehr habe sich mit der Zeit gezeigt, dass das Konzept auch an einem zweiten Wiener Standort funktionieren könnte. Entscheidend war deshalb vor allem, einen Ort zu finden, der zur Philosophie von Chiquitita passt.

Am Grundgedanken soll sich auch in Mariahilf nichts ändern: wenige Gerichte, authentische Aromen und mexikanisches Streetfood ohne viel Schnickschnack. Mit dem neuen Standort möchte La Chiquitita die Wiener Taco-Landschaft nun um eine weitere Adresse ergänzen.