Bekannter Weinkiosk im Neunten wird zum Oatly Pop-up-Café

Das beliebte Wiener Kultur-Standl "die AUSGABE" im neunten Wiener Gemeindebezirk verwandelt sich im September in ein vorübergehendes Kaffeehaus. In Kooperation mit dem bekannten Haferdrink-Pionier Oatly entsteht an der Porzellangasse ein neuer Treffpunkt für alle Kaffeeliebhaber der Bundeshauptstadt.

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Die Bundeshauptstadt ist weltberühmt für ihre traditionelle Kaffeehauskultur, doch nun weht ein moderner Wind durch den Alsergrund. Der beliebte Weinkiosk "die AUSGABE", der sich im lebendigen neunten Wiener Gemeindebezirk befindet und normalerweise für erlesene Weine und eine treue Kulturgemeinde bekannt ist, schlägt im September völlig neue Wege ein. Das gemütliche Standl an der Porzellangasse 1 verwandelt sich in ein hippes Pop-up-Café auf Zeit. In enger Zusammenarbeit mit dem schwedischen Haferdrink-Pionier Oatly wird das Kiosk-Konzept komplett neu gedacht.

Neue Impulse für den Alsergrund

Das temporäre Projekt läuft vom 10. bis zum 29. September 2026, wobei der krönende Abschluss am 30. September mit einer großen musikalischen Abschlussveranstaltung gefeiert wird. Die Betreiber möchten mit diesem innovativen Konzept zeigen, wie sich traditionelle Kaffeekultur mit modernen, pflanzlichen Impulsen und einem urbanen Lebensgefühl vereinen lässt. Der Alsergrund, der durch seine Nähe zu Universitäten stark von Studierenden, jungen Familien und alteingesessenen Anwohnern geprägt ist, bietet dafür die perfekte Kulisse.

Lokale Röstereien und Wiener Baristas im Fokus

Oatly Pop-up in der Ausgabe © Oatly

Im Mittelpunkt des temporären Kaffeehauses steht natürlich die Bohne, gepaart mit hochwertigen Haferdrinks. Das Besondere an diesem Konzept ist der ständige Wandel, der den Gästen geboten wird. Statt auf ein starres Angebot zu setzen, wird das temporäre Café im September eine Plattform für die lokale Szene sein. Wiener Baristas stehen hinter der Kaffeemaschine und bringen ihr geballtes Fachwissen ein. Zudem wechseln die angebotenen Kaffeebohnen regelmäßig: Verschiedene heimische sowie sorgfältig ausgewählte internationale Röstereien präsentieren im Wechsel ihre besten Röstungen und Kreationen.

Für die Besucher:innen bedeutet das, dass sie sich bei fast jedem Besuch auf neue Geschmackserlebnisse freuen können. Auf der Karte stehen klassische Spezialitäten wie Espresso, Melange oder Verlängerter – selbstverständlich perfekt zubereitet mit den beliebten Haferdrinks von Oatly. Darüber hinaus wurden eigens für dieses Pop-up-Projekt spezielle Signature Drinks kreiert, die neue Maßstäbe in Sachen Geschmack setzen sollen und die Vielseitigkeit von pflanzlichen Milchalternativen demonstrieren.

Nachhaltigkeit und feine Kulinarik am Alsergrund

Auch das Thema Umweltschutz und Regionalität wird bei diesem Kaffeeprojekt im neunten Bezirk großgeschrieben. So wird beim Ausschank vor Ort konsequent auf ein lokales und nachhaltiges Mehrwegkonzept gesetzt. Die Kaffeespezialitäten werden nicht in Einwegbechern, sondern in wunderschönen Keramiktassen eines Wiener Produzenten serviert. Diese können von den Gästen gegen ein faires Pfand ausgeliehen und direkt vor Ort beim gemütlichen Verweilen genutzt werden. Ergänzt wird das flüssige Angebot durch eine feine Auswahl an pflanzlichen Snacks aus der Region von lokalen Partnern und Wiener Bäckereien.

Kaffee am Tag, bunte Drinks am Abend

Oatly Pop-up in der Ausgabe © Oatly

Das Pop-up-Café an der Porzellangasse passt sich dem Rhythmus des urbanen Lebens an und ist daher sowohl tagsüber als auch in den Abendstunden ein attraktiver Anlaufpunkt. Während am Tag der Fokus ganz klar auf dem Kaffeegenuss und entspanntem Arbeiten oder Plaudern liegt, verändert sich das Angebot nach einer kurzen Pause am späten Nachmittag. Ab 17:00 Uhr wird die klassische Kaffeekarte um eine exklusive Auswahl an alkoholischen und alkoholfreien Drinks erweitert, die perfekt für den After-Work-Ausklang im herbstlichen Wien geeignet sind.

Zusätzlich zum regulären Betrieb sind im Laufe des Monats besondere Highlights geplant. So wird es Mitte September einen mit Spannung erwarteten "Coffee Rave" geben, der Kaffeegenuss und elektronische Musik auf einzigartige Weise miteinander verbindet. Den feierlichen Abschluss bildet schließlich am 30. September eine musikalische Closing Night, bei der noch einmal ausgiebig gefeiert wird.