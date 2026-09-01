Neueröffnungen: Neue Lokale in Wien im September 2026

Neuer Monat, neue Gastro-Adressen: Im September tut sich in Wien einiges. Diese Lokale sollten Sie jetzt auf dem Radar haben.

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Der September bringt nicht nur den Übergang Richtung Herbst, sondern auch einige spannende Neueröffnungen in Wien. Manche Konzepte setzen auf bekannte Ideen mit neuem Twist, andere bringen etwas völlig Neues in die Stadt. Für Foodies heißt das: Es gibt wieder jede Menge Gründe, neue Lokale auszuprobieren.

Pizzeria CASÈ: Pizza aus Caserta im 17. Bezirk

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Auch im 17. Bezirk gibt es jetzt eine neue Adresse für Pizza-Fans. Bei CASÈ dreht sich alles um einen Stil, der tief in der süditalienischen Esskultur verwurzelt ist: Die Pizza orientiert sich an den Spezialitäten aus Caserta nahe Neapel. Dabei bekommt der Teig besonders viel Zeit. Durch die lange Reifung entsteht eine luftige, leichte Struktur mit einem markanten Rand, während bei den Belägen Wert auf hochwertige italienische Produkte gelegt wird. Auf der Karte finden sich neben klassischen Pizzen auch ungewöhnlichere Kombinationen, die mit süßlichen und cremigen Komponenten spielen.

Adresse: Rokitanskygasse 11, 1170 Wien

Kikko Bā: Japanese Kitchen: Aus der Bar wird ein neues Gastro-Konzept

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In der Schleifmühlgasse 8 im 4. Bezirk bekommt die bekannte Kikko Bā ein Upgrade. Seit sechs Jahren gehört das Lokal zur Wiener Mochi-Familie und war bisher vor allem für Sake und ausgewählte Weine bekannt. Ab 2. September öffnet der Standort unter dem Namen Kikko Bā – Japanese Kitchen neu. Statt ausschließlich auf Drinks liegt der Fokus künftig stärker auf japanischer Küche. Geplant sind neue Gerichte und moderne Interpretationen, während einige bekannte Klassiker erhalten bleiben. Das Konzept soll damit stärker japanisches Lebensgefühl vermitteln, ohne die bisherigen Stammgäste komplett vor den Kopf zu stoßen.

Adresse: Schleifmühlgasse 8, 1040 Wien

Eröffnung: 2. September 2026

sophie7: Neuer Genuss-Hotspot im ehemaligen Sophienspital

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Mit sophie7 ist im denkmalgeschützten Kenyonpavillon des ehemaligen Sophienspitals im 7. Bezirk ein neues Gastronomiekonzept eingezogen. Das Lokal verbindet Restaurant, Bar, Veranstaltungen und Arbeitswelten und soll damit deutlich mehr als ein klassisches Restaurant sein. Für die Küche ist Stephan Zuber verantwortlich, der Erfahrung aus der internationalen Spitzengastronomie mitbringt. Kulinarisch liegt der Fokus auf saisonalen vegetarischen und veganen Gerichten, ergänzt durch Fisch und Fleisch. Traditionelle Zubereitungen werden dabei modern interpretiert. Bis 7. September ist das Lokal zunächst mit Sommer- und Barkarte von Dienstag bis Samstag geöffnet. Ab 8. September startet der reguläre Betrieb inklusive Frühstück.

Adresse: Apollogasse 21, 1070 Wien

Cha Studio: Matcha und Premium-Tee in der Opernpassage

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Matcha, Premium-Tee und Specialty Coffee bekommen einen neuen Treffpunkt: Das Cha Studio in der Opernpassage bringt moderne asiatische Teekultur in den 1. Bezirk. Das Konzept setzt auf ein minimalistisches Ambiente und konzentriert sich auf hochwertige Tees, Matcha-Kreationen und Specialty Coffee. Dazu gibt es kleine süße und pikante Snacks. Damit könnte das Cha Studio genau der richtige Ort für alle werden, die ihren Kaffee gerne einmal gegen Matcha oder hochwertigen Tee tauschen möchten.

Adresse: Operngasse 1, 1010 Wien

Belle & George: Café trifft Design-Shop

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Ein Café, in dem man nicht nur sitzen, sondern gleichzeitig auch die Einrichtung kaufen kann? Genau das ist das Konzept von Belle & George in der Porzellangasse. Das Lokal verbindet ein kuratiertes Möbel- und Interieurgeschäft mit einem Café. Während Gäste zwischen ausgewählten Möbeln und Wohnaccessoires stöbern, gibt es Specialty Coffee und Gebäck von Parémi.

Adresse: Porzellangasse 9, 1090 Wien

Velani: Wiener Klassiker komplett vegan

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Auch in der Josefstadt gibt es Verstärkung für die pflanzliche Gastro-Szene. Nach dem Erfolg des ersten Standorts in Meidling bringt Velani sein Konzept nun in den 8. Bezirk. Auf der Karte stehen österreichische Klassiker, allerdings komplett vegan interpretiert. Wiener Schnitzel, Gulasch oder Zwiebelrostbraten bekommen hier eine pflanzliche Neuinterpretation. Der neue Standort in der Albertgasse 49 soll Ende August beziehungsweise zum Start des neuen Gastro-Herbstes eröffnen.

Adresse: Albertgasse 49, 1080 Wien

Golden Frites: Pommes werden zum Hauptgericht

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Eiin Gastro-Neuling, den man im Herbst auf dem Radar haben sollte: Golden Frites in der Neubaugasse. Seit Anfang August dreht sich dort alles um Pommes, allerdings nicht als Beilage, sondern als Hauptdarsteller. Hinter dem Konzept steht Rui Chen, Mitgründer von Ebi. Inspiriert wurde er von der niederländischen Frittenkultur, die Pommes längst als eigenes Gericht versteht. Serviert werden die Kartoffelsticks mit verschiedenen Toppings und in unterschiedlichen Kombinationen.

Adresse: Neubaugasse 48–50, 1070 Wien

Was Wien im Gastro-Herbst erwartet

Von japanischer Küche über Matcha bis zur veganen Wiener Hausmannskost zeigt sich einmal mehr, wie vielseitig sich die Wiener Gastro-Szene entwickelt.