Kaffeereport 2026: So trinken die Österreicher ihren Kaffee am liebsten

Kaffee ist das absolute Lieblingsgetränk der Österreicher und aus dem Alltag schlichtweg nicht wegzudenken. Eine Studie enthüllt nun die geheimen Vorlieben und echten Kaffeegewohnheiten im Land.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Österreich ist und bleibt eine Nation von Kaffeeliebhabern. Der aktuelle Kaffeereport 2026, durchgeführt von Marketagent in Kooperation mit KANZI KAFFEE, liefert erstaunliche Ergebnisse zur tiefen Verankerung des Heißgetränks in unserer Kultur. Befragt wurden dafür 1.000 Personen, repräsentativ für die gesamte österreichische Bevölkerung. Das Ergebnis ist eindeutig: Satte 70 Prozent der Österreicher trinken täglich Kaffee, und knapp die Hälfte (48 Prozent) gönnt sich sogar mehrmals pro Tag eine frisch gebrühte Tasse. Nur elf Prozent – also gerade einmal jede neunte Person – verzichten komplett auf den Koffeinkick. Ganze 79 Prozent der Kaffeetrinker bezeichnen sich selbst als Kaffeeliebhaber, und für 63 Prozent ist ein Leben ohne Kaffee kaum vorstellbar.

Genuss triumphiert über reine Funktion

Warum greifen wir eigentlich so leidenschaftlich gerne zur Kaffeetasse? Entgegen der weitläufigen Meinung, Kaffee diene in erster Linie als reiner Wachmacher, steht der Genuss ganz klar an der Spitze der Motive. Für 62 Prozent der Befragten ist der Geschmack der Hauptgrund, um Kaffee zu trinken. Die Gewohnheit folgt an zweiter Stelle mit 41 Prozent, während der Wunsch nach schneller Energie und Wachheit mit 39 Prozent auf Platz drei landet. Auch die soziale Komponente spielt eine wesentliche Rolle: 35 Prozent trinken Kaffee aus Geselligkeit, sei es mit der Familie, guten Freunden oder Kollegen im Büro. Dass Kaffee Menschen zusammenbringt, unterschreiben stolze 83 Prozent. Zudem ist das Heißgetränk extrem emotional aufgeladen: Jeweils 87 Prozent der Österreicher verbinden den Duft von Kaffee mit positiven Gefühlen und sehen in der Kaffeetasse eine kleine, wohlverdiente Auszeit im stressigen Alltag.

Spannend ist auch die Frage, wie die Österreicher ihren Kaffee beschreiben würden, wenn er eine Person wäre. Hier wird die tiefe Bindung deutlich: 27 Prozent sehen in ihm einen Genießer, der sich bewusst Zeit nimmt, 26 Prozent einen verlässlichen Freund, der immer an ihrer Seite steht, und 23 Prozent einen stillen Begleiter im Hintergrund.

© Getty Images

Unterschiede: Wie Männer und Frauen ihren Kaffee trinken

Bei den genauen Kaffeegewohnheiten gibt es im Land klare Tendenzen. Die absolute Mehrheit von 63 Prozent genießt den Kaffee am liebsten verfeinert mit Milch oder einer pflanzlichen Alternative. Die klassische Kuhmilch bleibt mit 55 Prozent die unangefochtene Nummer eins. Pflanzliche Alternativen wie Hafer-, Mandel- oder Sojadrinks kommen im Schnitt auf acht Prozent – boomen aber vor allem bei den Jüngeren. In der Generation Z nutzen bereits 16 Prozent diese pflanzlichen Varianten. Ein Drittel der Kaffeetrinker (34 Prozent) bevorzugt das Getränk dagegen ganz schwarz. Hier zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Während 40 Prozent der Männer ihren Kaffee am liebsten schwarz trinken, sind es bei den Frauen lediglich 28 Prozent. Beim Süßen scheiden sich ebenfalls die Geister: 35 Prozent der Konsumenten süßen ihren Kaffee mit Zucker oder Süßstoff, während eine deutliche Mehrheit von 65 Prozent auf zusätzliche Süße verzichtet.

Der absolute König unter den Kaffeegetränken ist der Cappuccino. Exakt die Hälfte der Kaffeetrinker (50 Prozent) trinkt diesen Klassiker zumindest gelegentlich. Auf den weiteren Plätzen folgen:

Espresso (36 Prozent)

Verlängerter bzw. schwarzer Kaffee (35 Prozent)

Eiskaffee (31 Prozent)

Das sind die wichtigsten Kaufkriterien

Beim Geschmack überlassen die Österreicher nichts dem Zufall: 64 Prozent beschreiben sich selbst als äußerst wählerisch, wenn es um den Kaffeekauf geht. Gefragt sind vor allem milde und ausgewogene Röstungen, die von 42 Prozent bevorzugt werden (besonders von Frauen). Dunkle, kräftige und schokoladige Röstungen mit wenig Säure treffen bei 31 Prozent den Geschmack (bevorzugt von Männern). Nur neun Prozent greifen zu hellen, fruchtigen Röstungen mit lebendiger Säure. 17 Prozent haben keine klare Vorliebe.

Die härtesten Kriterien beim Kaffeekauf im Überblick:

Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist für 87 Prozent entscheidend.

Auf die Kaffeequalität achten 86 Prozent.

Die Intensität bzw. Stärke ist für 83 Prozent wichtig.

Das Aroma spielt für 81 Prozent eine zentrale Rolle.

Zertifizierungen und Siegel (57 Prozent), die Marke (54 Prozent) sowie das Herkunftsland (47 Prozent) folgen dahinter mit einigem Abstand.

Sehnsucht nach Barista-Qualität in den eigenen vier Wänden

Für die Zubereitung zuhause gibt es einen klaren Favoriten: 47 Prozent wünschen sich einen hochwertigen Kaffeevollautomaten mit ganzen Bohnen. Kapsel- oder Padmaschinen (18 Prozent) und Siebträgermaschinen (17 Prozent) liegen abgeschlagen dahinter. Das allgemeine Interesse an der Barista-Kunst ist dennoch riesig. 70 Prozent der Österreicher interessieren sich dafür, und 73 Prozent sind überzeugt, dass ein guter Barista einen spürbaren Unterschied macht. Ganze 83 Prozent schätzen die sorgfältige Zubereitung, und 82 Prozent sind der Meinung, dass handwerkliche Zubereitung Kaffee und Kaffeehäuser massiv aufwertet. Selber aktiv werden wollen allerdings weniger: Nur 44 Prozent würden gerne lernen, wie man Kaffee wie ein Profi zubereitet. Barista-Kaffee verbinden die Befragten vor allem mit Qualität und Sorgfalt (34 Prozent), handwerklichem Können (29 Prozent), besonderem Geschmack (26 Prozent) sowie einem höheren Preis (24 Prozent).