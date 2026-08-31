Kürbis-Saison
Diese Kürbis-Rezepte schmecken aus dem Airfyer NOCH besser!
LR
Ob knusprige Rösti, würzige Kürbiswürfel oder gefüllter Hokkaido: Diese Kürbis-Rezepte sind schnell gemacht und bringen ordentlich Abwechslung auf den Teller.
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1. Gebackener Kürbis aus dem Airfryer
Zutaten für 2–3 Portionen:
- 1 Hokkaido-Kürbis (ca. 1,2 kg)
- 4 EL Olivenöl
- ½ TL Salz
- 1 Prise Pfeffer
- 1 TL Paprikapulver
- ½ TL Kreuzkümmel
So geht's:
- Hokkaido gründlich waschen, halbieren und die Kerne entfernen.
- Kürbis in mundgerechte Würfel schneiden. Kürbiswürfel mit Olivenöl, Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Kreuzkümmel vermischen.
- Kürbis im Airfryer bei 180 °C etwa 12 Minuten garen.
- Temperatur auf 200 °C erhöhen und weitere 2 Minuten rösten. Zwischendurch kontrollieren, damit die Würfel nicht zu dunkel werden.
- Mit Salz und Pfeffer abschmecken und nach Belieben mit Kräutertopfen servieren.
2. Knusprige Kürbisrösti
Zutaten für 2 Portionen:
- 500 g Hokkaido-Kürbis
- 1 kleines Ei
- 50 g Frischkäse
- 40 g Paniermehl
- ½ Bund Petersilie
- Salz und Pfeffer
Zubereitung:
- Hokkaido halbieren, Kerne und Fasern entfernen und das Fruchtfleisch fein raspeln.
- Geraspelten Kürbis salzen und 10 Minuten ziehen lassen.
- Kürbis anschließend mit den Händen gründlich ausdrücken und die Flüssigkeit abgießen.
- Kürbis mit Ei, Frischkäse und Paniermehl vermengen.
- Petersilie waschen, fein hacken und unter die Masse mischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Aus der Kürbismasse kleine Laibchen formen und leicht flachdrücken.
- Rösti in den Airfryer legen und bei 180 °C etwa 14 Minuten garen.
- Nach 7 Minuten wenden und fertig backen.
3. Gefüllter Hokkaido aus dem Airfryer
Zutaten:
- 1 kleiner Hokkaido-Kürbis
- Olivenöl
- Salz und Pfeffer
- 1 kleine Zwiebel
- 1 Knoblauchzehe
- 1 rote Paprika
- 100 g Couscous
- 150 g Hackfleisch
- ½ TL Paprikapulver 1 TL Senf 1 EL Crème fraîche 50 g Feta
Zubereitung
- Hokkaido halbieren und die Kerne entfernen. Etwas Fruchtfleisch herausnehmen, damit Platz für die Füllung entsteht.
- Kürbishälften innen mit Olivenöl bestreichen und mit Salz und Pfeffer würzen. Bei 180 °C für 10–15 Minuten im Airfryer vorgaren.
- Währenddessen Couscous nach Packungsanleitung zubereiten.
- Zwiebel, Knoblauch und Paprika klein schneiden.
- Zwiebel, Knoblauch, Paprika und Hackfleisch in etwas Öl anbraten.
- Mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer würzen.
- Senf und Crème fraîche unterrühren.
- Couscous und zerbröselten Feta unter die Mischung heben.
- Die Füllung in die vorgegarten Kürbishälften geben. Bei 180 °C etwa 15 Minuten weitergaren, bis der Kürbis weich und die Füllung durchgegart ist.
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