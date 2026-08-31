Diese Kürbis-Rezepte schmecken aus dem Airfyer NOCH besser!

Ob knusprige Rösti, würzige Kürbiswürfel oder gefüllter Hokkaido: Diese Kürbis-Rezepte sind schnell gemacht und bringen ordentlich Abwechslung auf den Teller.

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1. Gebackener Kürbis aus dem Airfryer

Roasted cubed pumpkin with thyme on grey background © Getty Images/iStockphoto

Zutaten für 2–3 Portionen:

1 Hokkaido-Kürbis (ca. 1,2 kg)

4 EL Olivenöl

½ TL Salz

1 Prise Pfeffer

1 TL Paprikapulver

½ TL Kreuzkümmel

So geht's:

Hokkaido gründlich waschen, halbieren und die Kerne entfernen. Kürbis in mundgerechte Würfel schneiden. Kürbiswürfel mit Olivenöl, Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Kreuzkümmel vermischen. Kürbis im Airfryer bei 180 °C etwa 12 Minuten garen. Temperatur auf 200 °C erhöhen und weitere 2 Minuten rösten. Zwischendurch kontrollieren, damit die Würfel nicht zu dunkel werden. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und nach Belieben mit Kräutertopfen servieren.

2. Knusprige Kürbisrösti

Squash potato fritters or pancakes with a curd cream dip on a blue plate and a wooden table, vegetarian autumn meal, copy space, selected focus, narrow depth of field © Getty Images/iStockphoto

Zutaten für 2 Portionen:

500 g Hokkaido-Kürbis

1 kleines Ei

50 g Frischkäse

40 g Paniermehl

½ Bund Petersilie

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Hokkaido halbieren, Kerne und Fasern entfernen und das Fruchtfleisch fein raspeln. Geraspelten Kürbis salzen und 10 Minuten ziehen lassen. Kürbis anschließend mit den Händen gründlich ausdrücken und die Flüssigkeit abgießen. Kürbis mit Ei, Frischkäse und Paniermehl vermengen. Petersilie waschen, fein hacken und unter die Masse mischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Aus der Kürbismasse kleine Laibchen formen und leicht flachdrücken. Rösti in den Airfryer legen und bei 180 °C etwa 14 Minuten garen. Nach 7 Minuten wenden und fertig backen.

3. Gefüllter Hokkaido aus dem Airfryer

Pumpkin Risotto Baked with Cheese in a Pumpkin © Getty Images

Zutaten:

1 kleiner Hokkaido-Kürbis

Olivenöl

Salz und Pfeffer

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 rote Paprika

100 g Couscous

150 g Hackfleisch

½ TL Paprikapulver 1 TL Senf 1 EL Crème fraîche 50 g Feta

Zubereitung