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Kürbis-Saison

Diese Kürbis-Rezepte schmecken aus dem Airfyer NOCH besser!

LR
von
Gefüllter Butternut-Kürbis mit Kichererbsen, Cranberries, Quinoa und Kräutern auf einem Holzbrett.
© Getty Images/iStockphoto
Ob knusprige Rösti, würzige Kürbiswürfel oder gefüllter Hokkaido: Diese Kürbis-Rezepte sind schnell gemacht und bringen ordentlich Abwechslung auf den Teller.
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1. Gebackener Kürbis aus dem Airfryer

Gebratene Kürbiswürfel mit frischem Thymian in einer Auflaufform auf grauer Oberfläche.
Roasted cubed pumpkin with thyme on grey background © Getty Images/iStockphoto

Zutaten für 2–3 Portionen:

  • 1 Hokkaido-Kürbis (ca. 1,2 kg)
  • 4 EL Olivenöl
  • ½ TL Salz
  • 1 Prise Pfeffer
  • 1 TL Paprikapulver
  • ½ TL Kreuzkümmel

So geht's:

  1. Hokkaido gründlich waschen, halbieren und die Kerne entfernen.
  2. Kürbis in mundgerechte Würfel schneiden. Kürbiswürfel mit Olivenöl, Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Kreuzkümmel vermischen.
  3. Kürbis im Airfryer bei 180 °C etwa 12 Minuten garen.
  4. Temperatur auf 200 °C erhöhen und weitere 2 Minuten rösten. Zwischendurch kontrollieren, damit die Würfel nicht zu dunkel werden.
  5. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und nach Belieben mit Kräutertopfen servieren.

2. Knusprige Kürbisrösti

Kürbis-Kartoffel-Puffer mit Quark-Dip auf blauem Teller, herbstlich dekoriert.
Squash potato fritters or pancakes with a curd cream dip on a blue plate and a wooden table, vegetarian autumn meal, copy space, selected focus, narrow depth of field © Getty Images/iStockphoto

Zutaten für 2 Portionen:

  • 500 g Hokkaido-Kürbis
  • 1 kleines Ei
  • 50 g Frischkäse
  • 40 g Paniermehl
  • ½ Bund Petersilie
  • Salz und Pfeffer

Zubereitung:

  1. Hokkaido halbieren, Kerne und Fasern entfernen und das Fruchtfleisch fein raspeln.
  2. Geraspelten Kürbis salzen und 10 Minuten ziehen lassen.
  3. Kürbis anschließend mit den Händen gründlich ausdrücken und die Flüssigkeit abgießen.
  4. Kürbis mit Ei, Frischkäse und Paniermehl vermengen.
  5. Petersilie waschen, fein hacken und unter die Masse mischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
  6. Aus der Kürbismasse kleine Laibchen formen und leicht flachdrücken.
  7. Rösti in den Airfryer legen und bei 180 °C etwa 14 Minuten garen.
  8. Nach 7 Minuten wenden und fertig backen.

3. Gefüllter Hokkaido aus dem Airfryer

Zwei gebackene Kürbisse gefüllt mit Risotto und überbackenem Käse auf Tellern serviert.
Pumpkin Risotto Baked with Cheese in a Pumpkin © Getty Images

Zutaten:

  • 1 kleiner Hokkaido-Kürbis
  • Olivenöl
  • Salz und Pfeffer
  • 1 kleine Zwiebel
  • 1 Knoblauchzehe
  • 1 rote Paprika
  • 100 g Couscous
  • 150 g Hackfleisch
  • ½ TL Paprikapulver 1 TL Senf 1 EL Crème fraîche 50 g Feta

Zubereitung

  1. Hokkaido halbieren und die Kerne entfernen. Etwas Fruchtfleisch herausnehmen, damit Platz für die Füllung entsteht.
  2. Kürbishälften innen mit Olivenöl bestreichen und mit Salz und Pfeffer würzen. Bei 180 °C für 10–15 Minuten im Airfryer vorgaren.
  3. Währenddessen Couscous nach Packungsanleitung zubereiten.
  4. Zwiebel, Knoblauch und Paprika klein schneiden.
  5. Zwiebel, Knoblauch, Paprika und Hackfleisch in etwas Öl anbraten.
  6. Mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer würzen.
  7. Senf und Crème fraîche unterrühren.
  8. Couscous und zerbröselten Feta unter die Mischung heben.
  9. Die Füllung in die vorgegarten Kürbishälften geben. Bei 180 °C etwa 15 Minuten weitergaren, bis der Kürbis weich und die Füllung durchgegart ist.

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