Pasta, die an den Urlaub erinnert

Ob an der Amalfiküste, in der Toskana oder auf Sizilien: Diese Pasta-Rezepte holen die schönsten Urlaubserinnerungen auf den Teller und sorgen für mediterranes Genussgefühl daheim.

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Spaghetti Carbonara

Zutaten: für 4 Personen 150 g Coppa oder luftgetrockneter Speck, 5 Eidotter, 100 g geriebener Parmesan zum Untermischen, Pfeffer, frisch gemahlen, 400 g Spaghetti, Salz, geriebener Parmesan zum Bestreuen, Thymianblätter zum Garnieren.

Zubereitung: Die Coppa in kleine Stücke oder Würfel schneiden. Die Eidotter in eine große Porzellanschüssel geben, zusammen mit dem Parmesan gründlich verquirlen und mit Pfeffer würzen. Die Nudeln in reichlich Salzwasser bissfest garen, dabei darauf achten, nicht zu viel Salz ins Wasser zu geben, da die Coppa und der Parmesan schon sehr salzig sind. Die Nudeln abseihen und eine Tasse vom Kochwasser auffangen. Die leicht abgetropften Nudeln in die Porzellanschüssel umschütten und sofort mit der Eidottermischung und der Coppa vermengen. Bei Bedarf etwas Kochwasser unterrühren. Die Nudeln auf Teller verteilen, mit Parmesan bestreuen, mit Thymian garnieren und sofort servieren.

Conchiglie mit Fisch-Tatar

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Zutaten: für 4 Personen 400 g Conchiglie (Muschelnudeln), Salz, 250 g sehr frisches Lachsfilet, küchenfertig ohne Haut, 4 EL Olivenöl, 2 EL Zitronensaft, Pfeffer, aus der Mühle, 1 Zwiebel, 200 g TK-Erbsen, 2 EL frisch gehackte Petersilie

Zubereitung: Die Nudeln in Salzwasser al dente kochen. Den Lachs abbrausen, trocken tupfen und klein würfeln. Mit 2 EL Öl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer vermengen und ziehen lassen. Die Zwiebel schälen und würfeln. In einer heißen Pfanne im übrigen Öl glasig schwitzen. Die Erbsen zugeben und weitere ca. 2 Minuten mitschwitzen. Die abgetropften Nudeln mit ein wenig Nudelkochwasser, Zitronenabrieb und Petersilie unterschwenken. Das Tatar untermengen und abschmecken. Auf Tellern angerichtet servieren.

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Lasagne mit Thymian

Zutaten: für 4 Personen Für die Bolognese: 1 Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 1 Karotte, 2 Stangen Staudensellerie, 2 Frühlingszwiebeln, 1- 2 EL Olivenöl, 400 g gemischtes Faschiertes, 1-2 EL Tomatenmark, 100 ml trockener Rotwein, 1 Dose geschälte Tomaten (400 ml), Salz, Pfeffer, aus der Mühle Für die Béchamelsauce: 30 g Butter, 2- 3 EL Mehl, ca. 500 ml Milch, Salz, weißer Pfeffer, aus der Mühle sowie 12 Lasagneblätter, 1 Hand voll Thymian, 60 g frisch geriebener Parmesan

Zubereitung: Die Zwiebel, den Knoblauch, die Karotten und den Sellerie fein würfeln, die Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden. Zwiebel und Knoblauch in heißem Öl glasig anschwitzen. Faschiertes zugeben und krümelig anbraten. Karotten und Sellerie kurz mitbraten, Tomatenmark einrühren. Mit Rotwein ablöschen, Tomaten zugeben und 15 bis 20 Minuten einköcheln lassen. Dann Frühlingszwiebeln untermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Für die Béchamelsauce die Butter in einem kleinen Topf schmelzen lassen. Mehl einrühren und unter Rühren nach und nach die Milch einfließen lassen. Einige Minuten sämig einköcheln lassen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Ofen auf 200 °C Unter- und Oberhitze vorheizen. Etwas Fleischsauce in der Auflaufform verteilen. Nudelplatten, Fleischsauce und Béchamelsauce abwechselnd einschichten, mit Béchamelsauce abschließen. Mit Thymian und Parmesan bestreuen und im vorgeheizten Ofen ca. 40 Minuten goldbraun backen.

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Tortellini mit Steinpilzen und Salbei

Zutaten: für 4 Personen Für die Nudeln: ca. 350 g Mehl, Salz, 3 Eier, 2 EL Olivenöl, 100 g Spinat, 1 Knoblauchzehe, 250 g Ricotta, 40 g geriebener Parmesan, 1 Eidotter, Pfeffer, aus der Mühle, Muskat sowie 250 g Steinpilze, 2 EL Olivenöl, 3 - 4 Stängel Salbei, 2 EL Butter, Salz, Pfeffer, aus der Mühle

Zubereitung: Mehl mit 1 TL Salz, Eiern und Öl zu einem glatten Teig verkneten. Bei Bedarf etwas Mehl oder Wasser ergänzen, zu einer Kugel formen und 30 Minuten ruhen lassen. Für die Füllung den Spinat kurz blanchieren, abschrecken, ausdrücken und fein hacken. Mit Knoblauch, Ricotta, Parmesan und Eidotter vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Den Teig dünn ausrollen und Kreise ausstechen. Je 1 TL Füllung in die Mitte setzen, Ränder mit Wasser bepinseln, verschließen und zu Tortellini formen. In reichlich Salzwasser 4 bis 5 Minuten gar ziehen lassen. Für die Sauce die Pilze in Scheiben schneiden und in heißem Öl goldbraun anbraten. Salbeiblätter kurz mitbraten. Butter und die abgetropften Tortellini zugeben, alles durchschwenken und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Sofort servieren.