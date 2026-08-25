Kaiserschmarrn aus dem Airfryer? Schmeckt sogar besser als aus der Pfanne!

Kaiserschmarrn machen bedeutet normalerweise: Teig in die Pfanne, aufpassen, wenden und später mühsam zerteilen. Das geht auch einfacher! Im Airfryer wird der österreichische Klassiker wunderbar fluffig und bekommt zum Schluss eine goldbraune Kruste mit deutlich weniger Aufwand.

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Kaiserschmarrn aus dem Airfryer klingt zunächst vielleicht ungewohnt, hat aber einen entscheidenden Vorteil: Der Teig kann in der Heißluftfritteuse gleichmäßig backen, während Sie sich nicht ständig um Wenden und Anbrennen kümmern müssen. Erst zum Schluss wird der Schmarrn in Stücke gerissen und bekommt noch einmal eine kurze Runde Hitze, so entsteht die typische goldene Oberfläche. Gerade für kleinere Portionen ist die Methode praktisch. Statt eine große Pfanne zu verwenden, kommt der Teig einfach in eine passende Auflaufform und wandert anschließend in den Airfryer.

Kaiserschmarrn aus dem Airfryer

Kaiserschmarrn mit Puderzucker und einer Schale Apfelmus auf einem weißen Teller. © Getty Images

Zutaten für 4 Portionen

6 Eier

300 ml Milch

200 g Weizenmehl

2 Päckchen Vanillezucker

100 g Zucker

100 g Butter

6 EL Rosinen etwas Staubzucker oder gehackte Mandeln zum Bestreuen

Zubereitung

Eier trennen. Das Eiweiß gemeinsam mit dem Zucker steif schlagen. Eigelb mit Milch, geschmolzener Butter, Mehl und Vanillezucker zu einem glatten Teig verrühren. Rosinen und anschließend den Eischnee vorsichtig unterheben. Dabei möglichst wenig Luft aus dem Eischnee schlagen, genau die macht den Kaiserschmarrn später schön locker. Eine kleine, passende Auflaufform mit etwas Butter einfetten und den Teig hineingeben. Den Kaiserschmarrn im Airfryer bei 180 °C rund 18 Minuten backen. Die Form herausnehmen und den Kaiserschmarrn mit zwei Gabeln in mundgerechte Stücke zupfen. Mit etwas PStaubzucker oder gehackten Mandeln bestreuen. Anschließend noch einmal bei 170 °C etwa 3 Minuten in den Airfryer geben, bis die Stücke schön goldbraun und leicht knusprig sind.

Warum der Airfryer so gut funktioniert

Der größte Vorteil: Sie brauchen keine große Pfanne und müssen den Teig nicht während des Backens ständig kontrollieren. Die heiße Luft zirkuliert rund um die Auflaufform und sorgt dafür, dass der Schmarrn gleichmäßig gebacken wird. Durch den zweistufigen Vorgang bleibt das Innere schön fluffig, während die zerteilten Stücke am Ende noch eine leichte Kruste bekommen. Das kommt dem klassischen Kaiserschmarrn erstaunlich nahe.