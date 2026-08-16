Dolce Vita auf dem Teller: Schnelle Zitronen-Gerichte für heiße Sommertage

Ferragosto, der Höhepunkt des Italo-Sommers, lädt zum Innehalten und Genießen ein. Wir machen es den Italienern nach und holen uns mit der Zitrone mediterrane Frische auf den Teller. Die schönsten Ideen liefert Letitia Clark mit "Amore al Limone"

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Zitronentiramisu

© Charlotte Bland 2025

ZUTATEN FÜR 8 - 10 PERSONEN 2 TL Mais- oder Speisestärke

50 ml Wasser

120 ml Zitronensaft

3 Stk. Eier

150 g Zucker

40 g Butter

1 Prise Salz

400 g Mascarpone

300 g Schlagobers

80 g Staubzucker

2 Pck. Savoiardi od. Löffelbiskuits (24 Stk.)

400 ml Milch

1 Schale Bio-Zitrone

1 paar Zitronenscheiben, Minzblätter Zeit: 1 Std. 5 Min. Personen: 8

ZUBEREITUNG

Für den Lemon Curd die Stärke im Wasser aufl ösen, dann alle Lemon-Curd-Zutaten in einem kleinen Topf auf niedriger Stufe erhitzen. Unter ständigem Rühren die Butter schmelzen lassen, dann die Hitze langsam auf mittlere Stufe erhöhen und so lange rühren, bis die Masse andickt und die Konsistenz von lockerer Mayonnaise bekommt. Auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. Mascarpone, Obers und Staubzucker steif schlagen und in einen Spritzbeutel geben. Alternativ eine winzige Ecke von einem Gefrierbeutel abschneiden und als Spritzbeutel für die Creme benutzen. Die Löffelbiskuits mit der Milch tränken (sie sollten feucht und schwammig sein, aber nicht tropfen) und den Boden einer Schüssel mit 25 cm Durchmesser damit auslegen. Ein Drittel der Creme daraufspritzen, mit einem Teigspatel oder LöC elrücken glattstreichen, dann mit der Hälfte des abgekühlten Lemon Curds bestreichen. Noch eine Obers- und eine Curd-Schicht daraufschichten und oben mit kleinen aufgespritzten Sahnehäubchen enden. Sie können auch in einer anderen Reihenfolge schichten und mit einer glänzenden gelben Schicht Lemon Curd enden, was ebenso hübsch aussieht. In diesem Fall könnten Sie jeweils zwei Schichten auftragen: Biskuit – Obers – Curd – Biskuit – Sahne – Curd. Zum Abschluss in jedem Fall mit Zitronenschale, Zitronenscheiben und Minzblättchen garnieren.

Fenchel-Zitronen-Salat

© Charlotte Bland 2025

ZUTATEN FÜR 6 - 8 PERSONEN 4 große Fenchelknollen

2 Bio Zitronen

1 Prise Meersalz; natives Olivenöl extra Zeit: 15 Min. Personen: 6

ZUBEREITUNG

Die oberen und unteren Enden der Fenchelknollen abschneiden und die Knollen längs halbieren. Das Grün beiseitelegen, die großen, holzigen Außenblätter wegwerfen. Den Fenchel in eine Schüssel hobeln oder in dünne Scheiben schneiden. Eine Zitrone über dem Fenchel auspressen, mehrere großzügige Prisen Salz und einen ordentlichen Schuss Olivenöl hinzufügen. Gut vermengen, bis alles gleichmäßig mit Öl überzogen ist. Die andere Zitrone vierteln, etwaige Kerne wegwerfen. Die Zitronenviertel in dünne Scheiben schneiden und in den Salat rühren. Noch einmal abschmecken, dann noch mit etwas Öl beträufeln. Mit gehacktem Fenchelgrün bestreuen und servieren.

Lemon Posset in Zitronenbötchen

© Charlotte Bland 2025

ZUTATEN FÜR 8 PERSONEN 400 g Schlagobers (mind. 32% Fett)

90 g Zucker

90 ml Zitronensaft

8 Stk. ausgehöhlte Bio-Zitronenhälften Zeit: 20 Min. Personen: 6

ZUBEREITUNG

Obers und Zucker in einem Topf verrühren und sanft zum Kochen bringen. Vorsichtig umrühren (das Obers wird sich stark ausdehnen) und 1 oder 2 Minuten weiterköcheln lassen, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Vom Herd nehmen und einige Minuten abkühlen lassen. Den Zitronensaft zur Sahnemischung geben, diese dann in die Zitronenboote gießen. (Achtung: Die Bötchen sollten auf einer ebenen Fläche stehen, damit nichts danebengeht.) Mindestens für 2 Stunden oder am besten über Nacht in den Kühlschrank stellen.

Zitronen-Linguine

© Charlotte Bland 2025

ZUTATEN FÜR 3 PERSONEN 200 g Linguine

2 Stk. Eigelb

100 g Mascarpone

2 EL geriebener Pecorino

1 Stk. geriebene Schale von Bio-Zitrone

1/2 Saft Zitrone

2 EL weiche Butter

ein paar Basilikumblätter; gezupft; natives Olivenöl extra

eine Prise Meersalz Zeit: 30 Min. Personen: 3

ZUBEREITUNG

Die Pasta in einem großen Topf mit gut gesalzenem, kochendem Wasser nach Packungsangabe al dente garen. Abgießen, dabei ein wenig Kochwasser auffangen, falls es für die Sauce gebraucht wird. Die Pasta wieder in den Topf geben. Unterdessen Eigelbe, Mascarpone, Pecorino, Zitronenschale und -saft in einer Schüssel verrühren, 1 Prise Salz und die Butter zugeben und beiseitestellen. Die Sauce über die Pasta geben und auf niedrigster Stufe kräftig umrühren, bis alle Nudeln von Sauce umhüllt sind. Bei Bedarf vorsichtig etwas Kochwasser zugießen, abschmecken, falls nötig noch etwas mehr Salz oder Zitronensaft zugeben. Das Basilikum zügig einrühren und die Pasta servieren, falls gewünscht mit einem Schuss Olivenöl.

© Charlotte Bland 2025

Rezepte aus dem Buch von Letitia Clarks "Amore al Limone" ist eine Hommage an die Zitrone und an die italienische Lebenskunst: 75 Rezepte verbinden feine Patisserie, mediterrane Aromen und sonniges Dolce Vita. ZS Verlag, 35 Euro