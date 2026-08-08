5 Veggie-Rezepte: Pflanzlich grillen war noch nie so lecker

Wer glaubt, beim Grillen drehe sich alles nur um Fleisch und Fisch, hat die pflanzliche Aromenwelt noch nicht entdeckt. Die folgenden Rezepte zeigen vor, wie viel Power, Farbe und Geschmack in vegetarischem Grillen steckt. Feuer frei für das bunte Sommergemüse-Upgrade!

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Marinierter Grill-Tofu mit bunten Chilis und Ingwer

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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 800 g Tofu

3 cm Ingwer

1 gelbe Chilischote

1 grüne Chilischote

1 rote Chilischote

4 EL Sojasauce

2 TL geriebener Palmzucker

2 EL Sesamöl Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Tofu in ca. 8 gleich dicke Scheiben schneiden. Ingwer waschen und in dünne Scheiben schneiden. Chilischoten waschen, putzen und in feine Ringe teilen. Tofu mit Ingwer, Chili, Sojasauce, Palmzucker und Sesamöl in einer Schale mischen und etwa 4 Stunden im Kühlschrank marinieren. Anschließend je Seite ca. 3 Minuten auf dem heißen Grill rösten. Dabei nach dem Wenden Chili und Ingwer auf die Scheiben legen.

Grill-Süßkartoffeln mit Kichererbsen und Granatapfel

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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 4 Stk. Süßkartoffeln à ca. 200 g

2 Stk. Schalotten

1 Stk. Knoblauchzehe

2 Handvoll Baby-Spinat

1/2 Handvoll Kräuter

1 Bio Zitrone

400 g Kichererbsen aus der Dose

3 EL Olivenöl

1 Prise Salz, Pfeffer

3 EL geröstete Pinienkerne

1/2 Stk. Kerne von Granatapfel

80 g griechisches Joghurt

4-5 TL Tahina Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 1 Std. 30 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Einen Grill anheizen. Süßkartoffeln gründlich waschen, einzeln in Alufolie wickeln und auf die Holzkohlenglut legen. Unter gelegentlichem Wenden 40–45 Minuten grillen (gegen Ende der Zeit den Gargrad mit einem Spieß überprüfen). Die Süßkartoffeln sollen außen leicht geschwärzt und innen weich sein. Inzwischen Schalotten und Knoblauch abziehen und fein würfeln. Spinat verlesen, waschen und trockenschütteln. Kräuter waschen, trockenschütteln und fein hacken. Zitrone heiß waschen, trockentupfen, die Schale fein abreiben und den Saft auspressen. Kichererbsen abgießen, abbrausen und abtropfen lassen. In einer Pfanne das Öl erhitzen, Schalotten und Knoblauch darin hell anschwitzen. Kichererbsen ergänzen und 2 Minuten unter Rühren erhitzen. Spinat untermischen und kurz zusammenfallen lassen. Zitronenabrieb, -saft und die Kräuter unterrühren und alles mit Salz und Pfeffer würzen. Für die Sauce das Joghurt mit Tahina und ein paar Tropfen Zitronensaft verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Süßkartoffeln längs ein-, aber nicht ganz durchschneiden und etwas auseinander drücken. Füllung nochmals abschmecken, in die Süßkartoffeln verteilen und mit der Sauce beträufeln. Alles noch mit gerösteten Pinienkernen und Granatapfelkernen bestreuen, mit Pfeffer übermahlen und servieren.

Grill-Maiskolben mit verschiedenen Belägen

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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 4 Stk. Maiskolben

1 Prise Salz, Pfeffer

1 EL Cashewkerne

1 TL Sesamsamen

1/4 TL Koriandersamen

2 in Öl getrocknete Paradeiser

2 EL Frischkäse

1 EL Zitronensaft

1 Prise Chilipulver

50 g Chorizo

20 g Butter

1 TL gehacktes Koriandergrün

1 EL geriebener Parmesan

1 EL Crème fraîche

1 paar Basilikumblätter Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 55 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Maiskolben putzen und in Salzwasser ca. 15 Minuten garen. Anschließend gut abtropfen lassen und auf dem heißen Grill rundherum 8–10 Minuten bräunen lassen. Für das Nuss-Topping die Cashewkerne mit Sesam und Koriander in einer heißen Pfanne rösten, abkühlen lassen und im Blitzhacker zerkleinern. Mit Salz und Pfeffer würzen. Für das Paradeiser-Topping die getrockneten Paradeiser abtropfen lassen und mit dem Frischkäse fein pürieren. Mit Salz, Zitronensaft und Chili abschmecken. Für das Chorizo-Topping die Chorizo klein würfeln und in einer heißen Pfanne knusprig braten. Butter schmelzen lassen und mit Salz und Pfeffer würzen. Alle Maiskolben vom Grill nehmen, einen nur mit Butter bepinseln. Einen zweiten Masikolben ebenfalls buttern und zusätzlich mit der Nussmischung bestreuen. Mit Koriandergrün bestreuen. Den dritten Maiskolben mit der Paradeisercreme bestreichen und mit dem Parmesan bestreuen. Den letzten Maiskolben mit der Crème fraîche bestreichen und mit der Chorizo bestreuen. Mit Basilikum garnieren. Nach Belieben in Stücke geschnitten servieren.

Grill-Melanzani mit roten Linsen, Joghurt und Pesto

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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 1/2 Stk. Knoblauchzehe

6 Stängel Petersilie

4 Stängel Dill

1 Stängel Minze

1 Prise Salz

75 ml Olivenöl

200 g rote Linsen

4 Stk. Melanzani

5 EL Olivenöl

2 Stk. Lauchzwiebeln

2 dunkle Paradeiser

2 EL Zitronensaft

2 EL Weißweinessig

1 Prise Zucker

8 EL Joghurt Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 1 Std. 5 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Für das Pesto den Knoblauch abziehen und klein schneiden. Kräuter waschen, trockenschütteln, Blätter abzupfen und grob hacken. Alles mit einer Prise Salz und dem Olivenöl in eine Rührbecher geben und mixen. Linsen in einem Sieb mit kaltem Wasser abspülen. Anschließend in kochendem Wasser ca. 15 Minuten mit leichtem Biss garen. Dabei erst gegen Ende salzen. Abgießen, kalt abbrausen und abtropfen lassen. Melanzani waschen und längs halbieren. Schnittflächen gut salzen und ca. 10 Minuten ziehen lassen. Einen Grill oder eine Grillpfanne erhitzen. Melanzani mit 2 EL Olivenöl bepinseln und unter Wenden in 10–12 Minuten garen. In der Zwischenzeit die Kräuter waschen, trockenschütteln und grob hacken. Lauchzwiebeln abbrausen, putzen und in Ringe schneiden. Paradeiser waschen, vom Strunk befreien und klein schneiden. Kräuter und Paradeiser mit Linsen, Zitronensaft und Weißweinessig in einer Schüssel mischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Linsensalat auf Tellern anrichten. Melanzani dazulegen, mit Joghurt und Pesto toppen und servieren.

Grill-Pitabrote mit Chermoula-Basilikum-Öl

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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 1 Handvoll Basilikum

1 Handvoll Koriandergrün

2 Stk. Knoblauchzehen

3 EL Zitronensaft

4-5 EL Olivenöl

1 Prise Salz, Pfeffer

8-12 kleine Pita-Brote Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 20 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Für die Chermoula Basilikum und Koriandergrün waschen, trockenschütteln und die Blättchen grob hacken. Knoblauch abziehen und durchpressen. Mit Kräutern, Zitronensaft und Olivenöl vermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Pita-Brote auf dem Grill unter Wenden 4–5 Minuten heiß werden lassen. Kurz vor dem Servieren mit der Chermoula bepinseln (nach Belieben mit einem Rosmarinsträußchen). Heiß servieren.

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