Schulen bekommen ''Corona-Kammerl''

Am Montag verkündete Bildungsminister Martin Polaschek seine Schulregeln.

Wien. In weniger als einer Woche geht es für die Schüler im Osten des Landes zurück in die Klassen – ganz ohne verpflichtende Corona-Tests oder eine Maskenpflicht. Anlassbezogen können Schulleitun­gen Maßnahmen verhängen. ÖSTERREICH liefert Ihnen alle Eckpunkte zum Schulstart.

Masken & Tests: Schulen können nachschärfen

Tests. Zum Schulbeginn muss sich niemand verpflichtend PCR- oder Antigentests unterziehen. Wenn in einer Klasse aber Fälle auftreten, kann die Schulleitung für zwei Wochen befristete Antigentests für Schüler und Lehrer vorschreiben. Es wird aber laut Polaschek weiter „ein freiwilliges Testsystem“ geben. Alle Schüler erhalten auch drei Antigentests für zu Hause.

Masken. Beim Mund-Nasen-Schutz verhält es sich ähnlich wie bei den Tests: Prinzipiell muss keiner getragen werden. In Ausnahmefällen kann eine Maskenpflicht (MNS bis zur Unterstufe, FFP2-Maske in der Oberstufe) für zwei Wochen angeordnet werden. Mit Zustimmung der Bildungsdirektion kann die Pflicht allerdings auch verlängert werden.

Fernunterricht. Für Distance Learning braucht es die Zustimmung der Bildungsdirektion. Grundsätzlich müssen alle am Unterricht teilnehmen; Ausnahmen gibt es für Infizierte sowie Risikogruppen – dafür braucht es aber ein ärztliches Attest.

Symptomlos Infizierte: Maske und Kammerl

Verkehrsbeschränkt. Symptomlos Corona-infizierte Lehrer dürfen mit FFP2-Maske an Bundesschulen unterrichten – in die Klasse kommen dürfen so auch „verkehrsbeschränkte Schüler“ (außer in Volksschulen). Für sie muss es allerdings in den Schulen ein „Corona-Kammerl“, sprich, einen Raum für Maskenpausen geben.

Sonderwege. In Pflichtschulen entscheiden die Länder – Wien, Burgenland und Salzburg wollen keine „Verkehrsbeschränkten“ in den Klassen. Auch Kärnten „tendiert“ aktuell zum Nein, heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann Peter Kaiser gegenüber ÖSTERREICH. Entscheiden will man sich dort endgültig aber erst in den nächsten Tagen.