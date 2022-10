Hier grinst grünes Regierungsteam ohne Maske für Selfie

Der Wirbel um die maskenlose Grünen-Party geht weiter: Nun sorgt ein Foto für Aufregung, auf die feiernden Politiker ohne Maske für ein Selfie posieren und in die Kamera grinsen.

Noch am Samstag teilte Gesundheitsminister Rauch öffentlich seine Überlegungen mit, angesichts der steigenden Fallzahlen die FFP2-Pflicht in Supermarkt, Öffis und Ämtern wieder einzuführen – und auch am Wahlabend bestätigte die Grüne Klubobfrau Sigi Maurer, dass die Maskenpflicht wieder kommen werde so, wie es immer angekündigt war.

Kurze Zeit später - auf der Wahlparty von Alexander Van der Bellen - scheinen die Worte jedoch schon wieder vergessen worden zu sein. Trugen die grünen Regierungsmitglieder zu Beginn der Veranstaltung noch allesamt Masken, feierten sie wenig später komplett maskenlos weiter. Auf Fotos ist zu sehen, wie Zadic und Co. ihre FFP2-Maske nur noch am Handgelenk tragen und auf den Mund-Nasen-Schutz verzichten.

Nun sorgt jedoch ein weiteres Foto für zusätzlichen Ärger. Darauf zu sehen: Grünen-Politiker wie Sigi Maurer, Gewessler, Zadic und Co. posieren zusammen für ein Selfie und grinsen breit und maskenlos in die Kamera.

Vor allem in den sozialen Medien zeigten sich viele User empört. Zahlreiche Nutzer werfen den grünen Spitzenpolitikern Scheinhelligkeit vor, manche vermuten gar, die Minister hätten nur für die TV-Kameras zuerst eine FFP2-Maske verwendet.