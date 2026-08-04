Ribiseln mal anders: 3 geniale Airfryer-Rezepte für den Sommer

Die Ribisel-Saison ist in vollem Gange. Doch wer hat bei über 35 Grad schon Lust, den Backofen anzuwerfen und die Küche in eine Sauna zu verwandeln? Die Lösung steht zum Glück schon bereit: die Heißluftfritteuse.

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Die Sonne scheint, die Temperaturen klettern nach oben und im Garten leuchten sie uns schon entgegen: Die kleinen, säuerlich-erfrischenden Beeren sind das ultimative Sommer-Superfood und voller Vitamin C. Die Ribisel-Saison ist kurz, also nutzen Sie sie voll aus. Der Airfryer erweist sich hier als echter Gamechanger für schnelle, fruchtige Snacks am Nachmittag oder spontane Desserts am lauen Sommerabend. Kein langes Vorheizen, keine überhitzte Küche, stattdessen pure Sommerfreude auf dem Teller.

Flaumige Ribisel-Joghurt-Muffins

© Getty Images

Wenn es nachmittags zum Eiskaffee schnell gehen muss, sind Muffins die perfekte Wahl. Dank Joghurt wird der Teig im Airfryer besonders saftig und locker, während die roten Ribiseln mit ihrer feinen Säure für einen herrlichen Frische-Kick sorgen.

Zutaten für 6 Muffins 120 g Mehl

1 TL Backpulver

50 g Zucker

1 Stk. Ei

40 ml neutrales Pflanzenöl

60 g Naturjoghurt

100 g frische Ribiseln Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 35 Min. Personen: 6

Zubereitung

Verrühren Sie das Ei mit dem Zucker, dem Öl und dem Joghurt zu einer glatten Masse. Heben Sie das Mehl und das Backpulver kurz unter, wirklich nur so lange rühren, bis alles grob verbunden ist, sonst wird der Teig zäh. Zum Schluss die Ribiseln vorsichtig mit einem Teigschaber unterheben. Den Teig in hitzebeständige Silikon- oder stabile Papierförmchen füllen. Bei 160 °C für ca. 12 bis 15 Minuten backen. Machen Sie einfach kurz die Stäbchenprobe! (Extra-Tipp: Wer mag, streut vor dem Backen noch ein paar Mandelblättchen für den Crunch darüber.)

Knuspriger Ribisel-Apfel-Crumble

© Getty Images/iStockphoto

Die Säure der roten Ribiseln harmoniert perfekt mit der natürlichen Süße von Äpfeln. In der Heißluftfritteuse werden die Butter-Streusel zudem unvergleichlich knusprig und das in Rekordzeit.

Zutaten für 2 Personen 150 g Ribiseln

1 süßer Apfel

1 TL Vanillezucker

50 g kalte Butter

50 g Mehl

30 g zarte Haferflocken

40 g Zucker

1 Prise Zimt Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 2

Zubereitung

Die geputzten Ribiseln mit den Apfelwürfeln und dem Vanillezucker mischen und in eine kleine, Airfryer-geeignete Auflaufform (z.B. aus Keramik) geben. Für die Streusel das Mehl, die Haferflocken, den Zucker, etwas Zimt und die kalte, in Stücke geschnittene Butter mit den Fingern rasch zu einem krümeligen Teig verkneten. Die Streusel großzügig über den Früchten verteilen. Bei 180 °C für ca. 15 Minuten goldbraun und knusprig backen. (Servier-Tipp: Genießen Sie den noch leicht dampfenden Crumble unbedingt mit einer Kugel cremigem Vanilleeis)

Ribisel-Topfen-Küchlein

© Getty Images/iStockphoto

Diese Mini-Cheesecakes bekommen außen eine zarte Kruste und bleiben innen unfassbar cremig.

Zutaten für 2-3 Förmchen 150 g Topfen (20% Fett)

1 Stk. Ei

2 EL Zucker

1 EL Grieß oder Vanillepuddingpulver

1 Spritzer Zitronensaft

80 g frische Ribiseln Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 20 Min. Personen: 2

Zubereitung