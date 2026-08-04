Ribisel-Saison
Ribiseln mal anders: 3 geniale Airfryer-Rezepte für den Sommer
Die Sonne scheint, die Temperaturen klettern nach oben und im Garten leuchten sie uns schon entgegen: Die kleinen, säuerlich-erfrischenden Beeren sind das ultimative Sommer-Superfood und voller Vitamin C. Die Ribisel-Saison ist kurz, also nutzen Sie sie voll aus. Der Airfryer erweist sich hier als echter Gamechanger für schnelle, fruchtige Snacks am Nachmittag oder spontane Desserts am lauen Sommerabend. Kein langes Vorheizen, keine überhitzte Küche, stattdessen pure Sommerfreude auf dem Teller.
Flaumige Ribisel-Joghurt-Muffins
Wenn es nachmittags zum Eiskaffee schnell gehen muss, sind Muffins die perfekte Wahl. Dank Joghurt wird der Teig im Airfryer besonders saftig und locker, während die roten Ribiseln mit ihrer feinen Säure für einen herrlichen Frische-Kick sorgen.
Zutaten für 6 Muffins
- 120 g Mehl
- 1 TL Backpulver
- 50 g Zucker
- 1 Stk. Ei
- 40 ml neutrales Pflanzenöl
- 60 g Naturjoghurt
- 100 g frische Ribiseln
Zubereitung
- Verrühren Sie das Ei mit dem Zucker, dem Öl und dem Joghurt zu einer glatten Masse.
- Heben Sie das Mehl und das Backpulver kurz unter, wirklich nur so lange rühren, bis alles grob verbunden ist, sonst wird der Teig zäh.
- Zum Schluss die Ribiseln vorsichtig mit einem Teigschaber unterheben.
- Den Teig in hitzebeständige Silikon- oder stabile Papierförmchen füllen.
- Bei 160 °C für ca. 12 bis 15 Minuten backen. Machen Sie einfach kurz die Stäbchenprobe! (Extra-Tipp: Wer mag, streut vor dem Backen noch ein paar Mandelblättchen für den Crunch darüber.)
Knuspriger Ribisel-Apfel-Crumble
Die Säure der roten Ribiseln harmoniert perfekt mit der natürlichen Süße von Äpfeln. In der Heißluftfritteuse werden die Butter-Streusel zudem unvergleichlich knusprig und das in Rekordzeit.
Zutaten für 2 Personen
- 150 g Ribiseln
- 1 süßer Apfel
- 1 TL Vanillezucker
- 50 g kalte Butter
- 50 g Mehl
- 30 g zarte Haferflocken
- 40 g Zucker
- 1 Prise Zimt
Zubereitung
- Die geputzten Ribiseln mit den Apfelwürfeln und dem Vanillezucker mischen und in eine kleine, Airfryer-geeignete Auflaufform (z.B. aus Keramik) geben.
- Für die Streusel das Mehl, die Haferflocken, den Zucker, etwas Zimt und die kalte, in Stücke geschnittene Butter mit den Fingern rasch zu einem krümeligen Teig verkneten.
- Die Streusel großzügig über den Früchten verteilen.
- Bei 180 °C für ca. 15 Minuten goldbraun und knusprig backen. (Servier-Tipp: Genießen Sie den noch leicht dampfenden Crumble unbedingt mit einer Kugel cremigem Vanilleeis)
Ribisel-Topfen-Küchlein
Diese Mini-Cheesecakes bekommen außen eine zarte Kruste und bleiben innen unfassbar cremig.
Zutaten für 2-3 Förmchen
- 150 g Topfen (20% Fett)
- 1 Stk. Ei
- 2 EL Zucker
- 1 EL Grieß oder Vanillepuddingpulver
- 1 Spritzer Zitronensaft
- 80 g frische Ribiseln
Zubereitung
- Den Topfen mit dem Ei, dem Zucker, dem Grieß/Puddingpulver und dem Zitronensaft mit einem Schneebesen cremig rühren.
- Zwei Drittel der Ribiseln behutsam unter die Topfenmasse heben.
- Die Masse in kleine, leicht gefettete und hitzebeständige Förmchen (Ramequins) füllen. Die restlichen Ribiseln dekorativ auf der Masse verteilen.
- Bei 150 °C für ca. 12 bis 14 Minuten backen, bis die Oberfläche leicht goldgelb ist und die Masse gestockt hat.
- Kurz abkühlen lassen, mit etwas Staubzucker bestreuen und direkt auslöffeln.
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