unwiderstehlich
Der süße Star des Sommers: Pavlova in 3 Varianten
Eine perfekt gebackene Pavlova fasziniert durch das Zusammenspiel aus einer hauchzarten, knusprigen Baiser-Kruste, einem fast cremigen Kern und der Frische von Früchten. Wagen Sie sich an das süße Kunstwerk!
Schoko-Himbeer-Pavlova
ZUTATEN FÜR 1 PAVLOVA
- 6 Eiweiß
- 300 g Staubzucker
- 1 EL Apfelessig
- 1 EL Speisestärke
- 2 EL Kakaopulver
- 400 g Himbeeren
- 60 g Zartbitter-Schokolade
- 300 g Obers
- 2 EL gefriergetrocknete Himbeeren
ZUBEREITUNG
- Den Backofen auf 100° C Heißluft vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Eiweiß steif schlagen und den Staubzucker nach und nach einrieseln lassen. Die Creme glänzend schlagen und dabei den Apfelessig mit der gesiebten Stärke untermischen.
- Kakao darüberstreuen und marmoriert unterziehen. Die Masse in zwei Portionen auf das Backblech setzen und zu zwei Kreisen (ca. 20 cm ) verstreichen, dabei jeweils in der Mitte eine kleine Mulde formen.
- Im Ofen ca. 1,5 Stunden möglichst hell backen (am besten mit einem in der Backofentür eingeklemmtem Kochlöffelstiel). Baisers mit dem Papier vom Blech ziehen und auskühlen lassen.
- Himbeeren verlesen und etwa 150 g mit einer Gabel fein zerdrücken. Schokolade fein raspeln. Das Obers steif schlagen und auf die beiden Pavlovas streichen. Das Himbeerpüree darüber geben und mit Schokolade bestreuen.
- Eine Pavlova mit ein paar Himbeeren belegen und die zweite Pavlova auflegen. Mit den übrigen Himbeeren belegen und mit zerbröckelten, getrockneten Himbeeren bestreuen.
Banoffee-Pavlova
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 120 g Zucker,
- 200 ml Obers,
- 50 g Schokolade (40% Kakaogehalt)
- 4 Eiweiß,
- 200 g feiner Zucker,
- 1 EL Mehl,
- 1 EL Kakao
- 100 g Karamell-Schokoriegel,
- 120 ml Obers,
- 1–2 Bananen
ZUBEREITUNG
- Für die Sauce den Zucker in einem Topf karamellisieren lassen und mit dem Obers ablöschen. Die Schokolade hacken, dazugeben und schmelzen. Beiseitestellen und gelegentlich umrühren. Den Backofen auf 120 °C Heißluft vorheizen.
- Für die Baisermasse das Eiweiß mit dem Zucker schaumig und steif schlagen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Das Mehl mit dem Kakao mischen und unter die Baisermasse ziehen.
- Aus der Masse 4 Häufchen auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen, mit dem Löffel mittig je eine kleine Mulde hineinformen und die Baisers im Ofen ca. 30 Minuten backen.
- Die Karamell-Schokoriegel in dekorative Stücke schneiden. Das Obers steif schlagen. Die Bananen schälen und schräg in Scheiben schneiden.
- Die Baisers aus dem Ofen nehmen, das Schlagobers darauf geben, mit Bananen und Karamellriegelstücken belegen und mit der Sauce beträufeln. Sofort servieren.
Pavlova mit Sumach-Erdbeeren
ZUTATEN FÜR 8 STÜCK
- 5 Eiweiß,
- 250 g g Staubzucker,
- 1 TL Speisestärke,
- 1 EL Apfelessig
- 200 g g Erdbeeren,
- 1 TL Gewürzsumach,
- 2 EL Ahornsirup,
- 2 EL Apfelsaft,
- 200 ml Obers
ZUBEREITUNG
- Den Backofen auf 100 °C Heißluft vorheizen. Das Eiweiß steif schlagen und den Staubzucker mit der Stärke nach und nach einrieseln lassen. Die Creme glänzend schlagen und dabei den Apfelessig untermischen.
- Acht Häufchen auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen (Durchmesser ca. 8 cm) und leicht flach drücken. Im Ofen ca. 45 Minuten backen (am besten mit in der Backofentür eingeklemmtem Kochlöffelstiel), bis die Pavlovas außen knusprig und innen noch leicht weich sind. Sie sollten dabei hell bleiben. Herausnehmen und auskühlen lassen.
- Die Erdbeeren waschen, putzen und in Scheiben schneiden. Mit dem Sumach, Ahornsirup und Apfelsaft vermengt etwa 15 Minuten ziehen lassen. Das Obers steif schlagen und auf die Pavlovas verteilen. Die Erdbeeren mit dem entstandenen Saft darüber geben.
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden