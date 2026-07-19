Der süße Star des Sommers: Pavlova in 3 Varianten

Außen herrlich knusprig, innen wunderbar weich: Pavlova ist das perfekte Sommerdessert. Ob mit Schokolade und Himbeeren, als Banoffee-Variante oder mit aromatischen Sumach-Erdbeeren: Diese drei Rezepte machen die Baiser-Spezialität zum süßen Highlight jeder Kaffeetafel.

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Eine perfekt gebackene Pavlova fasziniert durch das Zusammenspiel aus einer hauchzarten, knusprigen Baiser-Kruste, einem fast cremigen Kern und der Frische von Früchten. Wagen Sie sich an das süße Kunstwerk!

Schoko-Himbeer-Pavlova

© Stockfood

ZUTATEN FÜR 1 PAVLOVA 6 Eiweiß

300 g Staubzucker

1 EL Apfelessig

1 EL Speisestärke

2 EL Kakaopulver

400 g Himbeeren

60 g Zartbitter-Schokolade

300 g Obers

2 EL gefriergetrocknete Himbeeren Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 2 Std. Personen: 1

ZUBEREITUNG

Den Backofen auf 100° C Heißluft vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Eiweiß steif schlagen und den Staubzucker nach und nach einrieseln lassen. Die Creme glänzend schlagen und dabei den Apfelessig mit der gesiebten Stärke untermischen. Kakao darüberstreuen und marmoriert unterziehen. Die Masse in zwei Portionen auf das Backblech setzen und zu zwei Kreisen (ca. 20 cm ) verstreichen, dabei jeweils in der Mitte eine kleine Mulde formen. Im Ofen ca. 1,5 Stunden möglichst hell backen (am besten mit einem in der Backofentür eingeklemmtem Kochlöffelstiel). Baisers mit dem Papier vom Blech ziehen und auskühlen lassen. Himbeeren verlesen und etwa 150 g mit einer Gabel fein zerdrücken. Schokolade fein raspeln. Das Obers steif schlagen und auf die beiden Pavlovas streichen. Das Himbeerpüree darüber geben und mit Schokolade bestreuen. Eine Pavlova mit ein paar Himbeeren belegen und die zweite Pavlova auflegen. Mit den übrigen Himbeeren belegen und mit zerbröckelten, getrockneten Himbeeren bestreuen.

Banoffee-Pavlova

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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 120 g Zucker,

200 ml Obers,

50 g Schokolade (40% Kakaogehalt)

4 Eiweiß,

200 g feiner Zucker,

1 EL Mehl,

1 EL Kakao

100 g Karamell-Schokoriegel,

120 ml Obers,

1–2 Bananen Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 55 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Für die Sauce den Zucker in einem Topf karamellisieren lassen und mit dem Obers ablöschen. Die Schokolade hacken, dazugeben und schmelzen. Beiseitestellen und gelegentlich umrühren. Den Backofen auf 120 °C Heißluft vorheizen. Für die Baisermasse das Eiweiß mit dem Zucker schaumig und steif schlagen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Das Mehl mit dem Kakao mischen und unter die Baisermasse ziehen. Aus der Masse 4 Häufchen auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen, mit dem Löffel mittig je eine kleine Mulde hineinformen und die Baisers im Ofen ca. 30 Minuten backen. Die Karamell-Schokoriegel in dekorative Stücke schneiden. Das Obers steif schlagen. Die Bananen schälen und schräg in Scheiben schneiden. Die Baisers aus dem Ofen nehmen, das Schlagobers darauf geben, mit Bananen und Karamellriegelstücken belegen und mit der Sauce beträufeln. Sofort servieren.

Pavlova mit Sumach-Erdbeeren

© Stockfood

ZUTATEN FÜR 8 STÜCK 5 Eiweiß,

250 g g Staubzucker,

1 TL Speisestärke,

1 EL Apfelessig

200 g g Erdbeeren,

1 TL Gewürzsumach,

2 EL Ahornsirup,

2 EL Apfelsaft,

200 ml Obers Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 1 Std. 10 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG