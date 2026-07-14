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Cremig, zitronig, viral: Dieses Dessert erobert gerade TikTok

Vier Zitronen-Posset-Desserts in Zitronenschalen auf einem Teller, umgeben von frischen Zitronen.
© Getty Images
Nur drei Zutaten, keine Gelatine und in wenigen Minuten vorbereitet: Lemon Posset ist der wohl erfrischendste Dessert-Trend des Sommers.
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Wer derzeit auf TikTok oder Instagram unterwegs ist, kommt an einem Dessert kaum vorbei: Lemon Posset. Millionenfach geklickte Videos zeigen, wie aus nur wenigen Zutaten ein herrlich cremiges Zitronendessert entsteht. Kein Wunder, denn der britische Klassiker ist nicht nur blitzschnell zubereitet, sondern schmeckt auch herrlich leicht, perfekt für heiße Sommertage.

Was ist Lemon Posset?

Lemon Posset stammt ursprünglich aus Großbritannien und erlebt dank Social Media gerade ein echtes Comeback. Das Besondere: Für die Creme werden weder Gelatine noch Eier benötigt. Das Geheimnis liegt in der Zitronensäure. Sie sorgt dafür, dass die Schlagobers beim Abkühlen auf natürliche Weise fest wird und eine besonders samtige Konsistenz erhält. Ob im Glas, in kleinen Schälchen oder direkt in ausgehöhlten Zitronen serviert, Lemon Posset sieht nicht nur hübsch aus, sondern ist auch ein echter Hingucker auf jeder Sommerparty.

Einfaches Rezept für Lemon Posset

Zitronen-Posset-Dessert in Zitronenschalen, serviert mit Heidelbeeren und Minze auf Tellern.
© Getty Images

Zutaten für 4 Portionen:

  • 500 ml Schlagobers (Sahne)
  • 150 g Zucker
  • Saft von zwei Bio-Zitronen
  • etwas Zitronenabrieb

Zubereitung

  1. Schlagobers und Zucker in einen Topf geben und unter Rühren aufkochen.
  2. Die Mischung etwa drei Minuten leicht köcheln lassen.
  3. Vom Herd nehmen und Zitronensaft sowie etwas Zitronenabrieb unterrühren.
  4. Die Creme in vier Gläser oder in ausgehöhlten Zitrone füllen.
  5. Mindestens vier Stunden, am besten über Nacht, im Kühlschrank fest werden lassen.

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