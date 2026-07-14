Cremig, zitronig, viral: Dieses Dessert erobert gerade TikTok

Nur drei Zutaten, keine Gelatine und in wenigen Minuten vorbereitet: Lemon Posset ist der wohl erfrischendste Dessert-Trend des Sommers.

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Wer derzeit auf TikTok oder Instagram unterwegs ist, kommt an einem Dessert kaum vorbei: Lemon Posset. Millionenfach geklickte Videos zeigen, wie aus nur wenigen Zutaten ein herrlich cremiges Zitronendessert entsteht. Kein Wunder, denn der britische Klassiker ist nicht nur blitzschnell zubereitet, sondern schmeckt auch herrlich leicht, perfekt für heiße Sommertage.

Was ist Lemon Posset?

Lemon Posset stammt ursprünglich aus Großbritannien und erlebt dank Social Media gerade ein echtes Comeback. Das Besondere: Für die Creme werden weder Gelatine noch Eier benötigt. Das Geheimnis liegt in der Zitronensäure. Sie sorgt dafür, dass die Schlagobers beim Abkühlen auf natürliche Weise fest wird und eine besonders samtige Konsistenz erhält. Ob im Glas, in kleinen Schälchen oder direkt in ausgehöhlten Zitronen serviert, Lemon Posset sieht nicht nur hübsch aus, sondern ist auch ein echter Hingucker auf jeder Sommerparty.

Einfaches Rezept für Lemon Posset

© Getty Images

Zutaten für 4 Portionen:

500 ml Schlagobers (Sahne)

150 g Zucker

Saft von zwei Bio-Zitronen

etwas Zitronenabrieb

Zubereitung