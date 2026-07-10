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Geheimer Küchentrick

Weiß kaum jemand: Diese Geheimzutat macht Wassermelonen-Feta-Salat noch besser

Sommerlicher Salat mit Wassermelone, Gurke, Feta und frischer Minze in einer Schüssel.
© Getty Images/iStockphoto
Wassermelone und Feta sind ein echtes Sommer-Duo. Doch mit einer überraschenden Geheimzutat bekommt der beliebte Salat eine ganz neue Geschmacksnote.
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Wassermelone und Feta gehören zu den beliebtesten Kombinationen des Sommers. Der Mix aus süßer Frucht und salzigem Käse ist leicht, erfrischend und ideal für heiße Tage. Doch ein Gewürz sorgt jetzt für ein unerwartetes Geschmacks-Upgrade: Zimt.

Warum ausgerechnet Zimt?

Zimtstangen und Zimtpulver auf einem weißen Teller mit Holzlöffel und Schälchen.
cinnamon sticks and cinnamon powder isolated on a white background © Getty Images/500px

Was zunächst ungewöhnlich klingt, hat einen einfachen Grund. Zimt bringt eine feine, warme Würze mit, die die natürliche Süße der Wassermelone intensiviert. Gleichzeitig bildet das Gewürz einen spannenden Kontrast zum salzigen Feta und sorgt für ein besonders harmonisches Geschmackserlebnis. Wichtig ist dabei die Dosierung: Schon eine kleine Prise reicht aus, um den Salat geschmacklich aufzuwerten, ohne ihn zu dominieren.

So gelingt der Sommerklassiker

Für den Salat benötigen Sie:

  • Wassermelone Feta
  • frische Minze
  • etwas Limettensaft
  • hochwertiges Olivenöl
  • frisch gemahlenen Pfeffer
  • eine Prise Zimt

Wer mag, kann zusätzlich geröstete Pistazien oder Walnüsse darüberstreuen. Sie sorgen für einen knackigen Biss und runden den Salat perfekt ab.

Das macht den Unterschied

Die Kombination aus süß, salzig, frisch und leicht würzig wirkt überraschend ausgewogen. Während die Minze für Frische sorgt und der Limettensaft eine angenehme Säure mitbringt, hebt der Zimt die fruchtigen Aromen der Melone hervor. Das Ergebnis ist ein Salat, der deutlich raffinierter schmeckt als die klassische Variante.

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