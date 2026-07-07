Pizzerien-Ranking
Wo es 2026 die beste Pizza Österreichs gibt
In einem großen Community-Voting konnten Pizza-Fans für ihre Lieblings-Pizzeria abstimmen. Jetzt stehen die Sieger fest – und das Ergebnis zeigt: Österreich liebt Pizza in allen Varianten.
Ob klassisch neapolitanisch aus dem Holzofen, knusprig-römisch oder kreativ mit regionalen Zutaten belegt: Pizza ist längst ein fixer Bestandteil der heimischen Genusskultur. Vom Familienbetrieb bis zur modernen Trattoria ist die Auswahl groß – und die Community hat nun entschieden, wo es 2026 besonders gut schmeckt.
Das sind die beliebtesten Pizzerien Österreichs
In der zweiwöchigen Nominierungsphase konnte die "Falstaff"-Community ihre Favoriten aus den Bundesländern nennen. Danach durfte einmal pro Tag für die persönliche Lieblings-Pizzeria abgestimmt werden.
Die Sieger im Überblick
- Wien: Da Ferdinando, 1130
- Niederösterreich: Pizzamanufaktur 16, Steinakirchen am Forst
- Oberösterreich: Surace Cucina, Linz
- Kärnten: Pizzeria Don Carlo, Völkermarkt
- Steiermark: Pizzeria Sacco, Weiz
- Salzburg: Noi Nostra Osteria Italiana, Seekirchen am Wallersee
- Tirol: Magari a Pizza, Brixlegg
- Vorarlberg: Cucina Fabbrica, Wolfurt
- Burgenland: Kevo's Pizza, Deutschkreutz
Auch interessant
Die Top 10 der beliebtesten Pizzerien pro Bundesland
Wien
- Da Ferdinando, 1130
- Al Castello - Pizzeria Napoletana, 1120
- Mio Pizzeria, mehrere Standorte
- Piazza Colombo, 1100
- L'autentico, mehrere Standorte
- Trattoria Margareta, 1050
- Mama Leone, 1010
- Pizzeria RIVA Favorita, 1040
- Regina Margherita, 1010
- Alfredo Ristorante Trattoria, 1160
Niederösterreich
- Pizzamanufaktur 16, Steinakirchen am Forst
- TeigVerliebt, Traismauer
- Johann's Restaurant & Bar, Sitzenberg-Reidling
- Firenze Pizzeria Restaurant, Krems an der Donau
- Mammam, Wiener Neustadt
- Dolce Vita, St. Pölten
- Restaurant Ventuno, Brunn am Gebirge
- Rocca Napoli | Pizzeria Napoletana, St. Pölten
- Pizzeria OfenBarung, Mödling
- Pizzeria Mia Bella, Mauerbach
Oberösterreich
- Surace Cucina, Linz
- Mare Fuori Pizzeria Napoletana, Wels
- Pizzeria & Trattoria I Fratelli, Linz
- Osteria il Pescatore, Linz
- Ristorante La Ruffa – Linz-Oed, Linz
- La Porkeria, Bad Hall
- De Michele – Verace Pizza Napoletana, Vöcklabruck
- Pizzeria Capri, Gmunden
- Pizzeria & Ristorante Da Amelia, Ebensee
- Pizzeria da Tano, Wels
Kärnten
- Pizzeria Don Carlo, Völkermarkt
- Pizzeria Ristorante Etna, Bleiburg
- Villa Meschik Pizzeria, Villach
- Pizzeria I Restaurant I Jagersberg RJB, Villach
- Tommy's Restaurant, Althofen
- Bella Italia da Salvatore, Eberndorf
- Pizzeria Vinissimo, Hermagor
- Pazzeria, Klagenfurt
- Piccobello Trattoria Pizzeria, Feldkirchen
- Pizza Atelier, Spittal an der Drau
Steiermark
- Pizzeria Sacco, Weiz
- Tarantella – Pizza Pasta Napoli, Trofaiach
- L'Italiano Ristorante Pizzeria, Kapfenberg
- Casa di Mare, Pölfing-Brunn
- Pizzeria Gruber, Friedberg
- O' SOLE 'E NAPULE Pizzeria Napoletana, Graz
- Pizzaiolo, Graz (mehrere Standorte)
- Napo Pizza Napoletana, Graz
- Bellissimo, Trofaiach
- Rist. Pizzeria da Silvano, St. Lorenzen ob Murau
Salzburg
- Noi Nostra Osteria Italiana, Seekirchen am Wallersee
- Baumbar, Kaprun
- Ristorante Pizzeria Magno, Salzburg
- mangia! Pizzeria Napoletana, Saalbach
- Lievitamente Pizzeria, Salzburg
- Hias Pizza, St. Wolfgang im Salzkammergut
- Cosmic Pizza, Salzburg
- Pizzeria & Ristorante Grande - Casaantonio e piccolo Giò, Salzburg
- Ristorante Pizzeria da Giacomo, Salzburg
- A CASA MIA Restaurant, St. Johann im Pongau
Tirol
- Magari a Pizza, Brixlegg
- Una Pizza, Innsbruck
- Winkler Cafe-Pub, Ischgl
- Die Pizzerei, Innsbruck
- Ristorante BellaGino, Ellmau
- Pizzeria el Moro de Venezia, Kitzbühel
- La Rosa Dei Venti, Innsbruck
- Pizzeria Ristorante Antonio, Wörgl
- Don Danilos Restaurant & Pizzeria, Pertisau
- Roasthaus, Niederndorf bei Kufstein
Vorarlberg
- Cucina Fabbrica, Wolfurt
- Pizza Gorani, Schwarzach
- Pizzeria Don Enzo, Lech
- Pizzeria Ristorante Da Luigi, Dornbirn
- GUK-Gewöhnlich/Ungewöhnlich/Kontrovers, Feldkirch
- Il Bel Paese, Schruns
- GAMS 1648, Bezau
- L'Antica Bottega, Bregenz
- Laterna Ristorante Pizzeria Cafè, Bezau
- Pizzeria Fellini, Hohenems
Burgenland
- Kevo's Pizza, Deutschkreutz
- Joe's Pub, Neusiedl am See
- The Roots, Eisenstadt
- Restaurant Pizzeria Fuith, Pinkafeld
- Pizzeria Galumbo, Illmitz
- Pizzeria Sunny, Lutzmannsburg
- The Quarter, Andau
- Cucina Nostra, Eisenstadt
- Trattoria Da Montefusco, Rudersdorf
- Pizzeria San Remo, Mörbisch am See
Die Pizza-Szene in Österreich ist so vielfältig wie nie. Neben bekannten Adressen in Wien, Graz, Salzburg oder Linz schaffen es auch viele Betriebe aus kleineren Orten in die Toplisten. Besonders auffällig: Die Liebe zur neapolitanischen Pizza bleibt ungebrochen – aber auch kreative Konzepte und regionale Zutaten kommen bei den Gästen gut an.
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