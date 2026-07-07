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Pizzerien-Ranking

Wo es 2026 die beste Pizza Österreichs gibt

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Beim großen "Falstaff"-Voting werden Jahr für Jahr die besten Pizzerien des Landes gekürt. Nun stehen die Sieger fest. Wir verraten, welche Pizzerien in den einzelnen Bundesländern überzeugen konnten.
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In einem großen Community-Voting konnten Pizza-Fans für ihre Lieblings-Pizzeria abstimmen. Jetzt stehen die Sieger fest – und das Ergebnis zeigt: Österreich liebt Pizza in allen Varianten.

Ob klassisch neapolitanisch aus dem Holzofen, knusprig-römisch oder kreativ mit regionalen Zutaten belegt: Pizza ist längst ein fixer Bestandteil der heimischen Genusskultur. Vom Familienbetrieb bis zur modernen Trattoria ist die Auswahl groß – und die Community hat nun entschieden, wo es 2026 besonders gut schmeckt.

Das sind die beliebtesten Pizzerien Österreichs

In der zweiwöchigen Nominierungsphase konnte die "Falstaff"-Community ihre Favoriten aus den Bundesländern nennen. Danach durfte einmal pro Tag für die persönliche Lieblings-Pizzeria abgestimmt werden.

Die Sieger im Überblick

  • Wien: Da Ferdinando, 1130
  • Niederösterreich: Pizzamanufaktur 16, Steinakirchen am Forst
  • Oberösterreich: Surace Cucina, Linz
  • Kärnten: Pizzeria Don Carlo, Völkermarkt
  • Steiermark: Pizzeria Sacco, Weiz
  • Salzburg: Noi Nostra Osteria Italiana, Seekirchen am Wallersee
  • Tirol: Magari a Pizza, Brixlegg
  • Vorarlberg: Cucina Fabbrica, Wolfurt
  • Burgenland: Kevo's Pizza, Deutschkreutz

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Die Top 10 der beliebtesten Pizzerien pro Bundesland

Wien

  1. Da Ferdinando, 1130
  2. Al Castello - Pizzeria Napoletana, 1120
  3. Mio Pizzeria, mehrere Standorte
  4. Piazza Colombo, 1100
  5. L'autentico, mehrere Standorte
  6. Trattoria Margareta, 1050
  7. Mama Leone, 1010
  8. Pizzeria RIVA Favorita, 1040
  9. Regina Margherita, 1010
  10. Alfredo Ristorante Trattoria, 1160

Niederösterreich

  1. Pizzamanufaktur 16, Steinakirchen am Forst
  2. TeigVerliebt, Traismauer
  3. Johann's Restaurant & Bar, Sitzenberg-Reidling
  4. Firenze Pizzeria Restaurant, Krems an der Donau
  5. Mammam, Wiener Neustadt
  6. Dolce Vita, St. Pölten
  7. Restaurant Ventuno, Brunn am Gebirge
  8. Rocca Napoli | Pizzeria Napoletana, St. Pölten
  9. Pizzeria OfenBarung, Mödling
  10. Pizzeria Mia Bella, Mauerbach

Oberösterreich

  1. Surace Cucina, Linz
  2. Mare Fuori Pizzeria Napoletana, Wels
  3. Pizzeria & Trattoria I Fratelli, Linz
  4. Osteria il Pescatore, Linz
  5. Ristorante La Ruffa – Linz-Oed, Linz
  6. La Porkeria, Bad Hall
  7. De Michele – Verace Pizza Napoletana, Vöcklabruck
  8. Pizzeria Capri, Gmunden
  9. Pizzeria & Ristorante Da Amelia, Ebensee
  10. Pizzeria da Tano, Wels

Kärnten

  1. Pizzeria Don Carlo, Völkermarkt
  2. Pizzeria Ristorante Etna, Bleiburg
  3. Villa Meschik Pizzeria, Villach
  4. Pizzeria I Restaurant I Jagersberg RJB, Villach
  5. Tommy's Restaurant, Althofen
  6. Bella Italia da Salvatore, Eberndorf
  7. Pizzeria Vinissimo, Hermagor
  8. Pazzeria, Klagenfurt
  9. Piccobello Trattoria Pizzeria, Feldkirchen
  10. Pizza Atelier, Spittal an der Drau

Steiermark

  1. Pizzeria Sacco, Weiz
  2. Tarantella – Pizza Pasta Napoli, Trofaiach
  3. L'Italiano Ristorante Pizzeria, Kapfenberg
  4. Casa di Mare, Pölfing-Brunn
  5. Pizzeria Gruber, Friedberg
  6. O' SOLE 'E NAPULE Pizzeria Napoletana, Graz
  7. Pizzaiolo, Graz (mehrere Standorte)
  8. Napo Pizza Napoletana, Graz
  9. Bellissimo, Trofaiach
  10. Rist. Pizzeria da Silvano, St. Lorenzen ob Murau

Salzburg

  1. Noi Nostra Osteria Italiana, Seekirchen am Wallersee
  2. Baumbar, Kaprun
  3. Ristorante Pizzeria Magno, Salzburg
  4. mangia! Pizzeria Napoletana, Saalbach
  5. Lievitamente Pizzeria, Salzburg
  6. Hias Pizza, St. Wolfgang im Salzkammergut
  7. Cosmic Pizza, Salzburg
  8. Pizzeria & Ristorante Grande - Casaantonio e piccolo Giò, Salzburg
  9. Ristorante Pizzeria da Giacomo, Salzburg
  10. A CASA MIA Restaurant, St. Johann im Pongau

Tirol

  1. Magari a Pizza, Brixlegg
  2. Una Pizza, Innsbruck
  3. Winkler Cafe-Pub, Ischgl
  4. Die Pizzerei, Innsbruck
  5. Ristorante BellaGino, Ellmau
  6. Pizzeria el Moro de Venezia, Kitzbühel
  7. La Rosa Dei Venti, Innsbruck
  8. Pizzeria Ristorante Antonio, Wörgl
  9. Don Danilos Restaurant & Pizzeria, Pertisau
  10. Roasthaus, Niederndorf bei Kufstein

Vorarlberg

  1. Cucina Fabbrica, Wolfurt
  2. Pizza Gorani, Schwarzach
  3. Pizzeria Don Enzo, Lech
  4. Pizzeria Ristorante Da Luigi, Dornbirn
  5. GUK-Gewöhnlich/Ungewöhnlich/Kontrovers, Feldkirch
  6. Il Bel Paese, Schruns
  7. GAMS 1648, Bezau
  8. L'Antica Bottega, Bregenz
  9. Laterna Ristorante Pizzeria Cafè, Bezau
  10. Pizzeria Fellini, Hohenems

Burgenland

  1. Kevo's Pizza, Deutschkreutz
  2. Joe's Pub, Neusiedl am See
  3. The Roots, Eisenstadt
  4. Restaurant Pizzeria Fuith, Pinkafeld
  5. Pizzeria Galumbo, Illmitz
  6. Pizzeria Sunny, Lutzmannsburg
  7. The Quarter, Andau
  8. Cucina Nostra, Eisenstadt
  9. Trattoria Da Montefusco, Rudersdorf
  10. Pizzeria San Remo, Mörbisch am See

Die Pizza-Szene in Österreich ist so vielfältig wie nie. Neben bekannten Adressen in Wien, Graz, Salzburg oder Linz schaffen es auch viele Betriebe aus kleineren Orten in die Toplisten. Besonders auffällig: Die Liebe zur neapolitanischen Pizza bleibt ungebrochen – aber auch kreative Konzepte und regionale Zutaten kommen bei den Gästen gut an.

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