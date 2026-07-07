Wo es 2026 die beste Pizza Österreichs gibt

Beim großen "Falstaff"-Voting werden Jahr für Jahr die besten Pizzerien des Landes gekürt. Nun stehen die Sieger fest. Wir verraten, welche Pizzerien in den einzelnen Bundesländern überzeugen konnten.

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In einem großen Community-Voting konnten Pizza-Fans für ihre Lieblings-Pizzeria abstimmen. Jetzt stehen die Sieger fest – und das Ergebnis zeigt: Österreich liebt Pizza in allen Varianten.

Ob klassisch neapolitanisch aus dem Holzofen, knusprig-römisch oder kreativ mit regionalen Zutaten belegt: Pizza ist längst ein fixer Bestandteil der heimischen Genusskultur. Vom Familienbetrieb bis zur modernen Trattoria ist die Auswahl groß – und die Community hat nun entschieden, wo es 2026 besonders gut schmeckt.

Das sind die beliebtesten Pizzerien Österreichs

In der zweiwöchigen Nominierungsphase konnte die "Falstaff"-Community ihre Favoriten aus den Bundesländern nennen. Danach durfte einmal pro Tag für die persönliche Lieblings-Pizzeria abgestimmt werden.

Die Sieger im Überblick

Wien: Da Ferdinando, 1130

Da Ferdinando, 1130 Niederösterreich: Pizzamanufaktur 16, Steinakirchen am Forst

Pizzamanufaktur 16, Steinakirchen am Forst Oberösterreich: Surace Cucina, Linz

Surace Cucina, Linz Kärnten: Pizzeria Don Carlo, Völkermarkt

Pizzeria Don Carlo, Völkermarkt Steiermark: Pizzeria Sacco, Weiz

Pizzeria Sacco, Weiz Salzburg: Noi Nostra Osteria Italiana, Seekirchen am Wallersee

Noi Nostra Osteria Italiana, Seekirchen am Wallersee Tirol: Magari a Pizza, Brixlegg

Magari a Pizza, Brixlegg Vorarlberg: Cucina Fabbrica, Wolfurt

Cucina Fabbrica, Wolfurt Burgenland: Kevo's Pizza, Deutschkreutz

© Getty Images

Die Top 10 der beliebtesten Pizzerien pro Bundesland

Wien

Da Ferdinando, 1130 Al Castello - Pizzeria Napoletana, 1120 Mio Pizzeria, mehrere Standorte Piazza Colombo, 1100 L'autentico, mehrere Standorte Trattoria Margareta, 1050 Mama Leone, 1010 Pizzeria RIVA Favorita, 1040 Regina Margherita, 1010 Alfredo Ristorante Trattoria, 1160

Niederösterreich

Pizzamanufaktur 16, Steinakirchen am Forst TeigVerliebt, Traismauer Johann's Restaurant & Bar, Sitzenberg-Reidling Firenze Pizzeria Restaurant, Krems an der Donau Mammam, Wiener Neustadt Dolce Vita, St. Pölten Restaurant Ventuno, Brunn am Gebirge Rocca Napoli | Pizzeria Napoletana, St. Pölten Pizzeria OfenBarung, Mödling Pizzeria Mia Bella, Mauerbach

Oberösterreich

Surace Cucina, Linz Mare Fuori Pizzeria Napoletana, Wels Pizzeria & Trattoria I Fratelli, Linz Osteria il Pescatore, Linz Ristorante La Ruffa – Linz-Oed, Linz La Porkeria, Bad Hall De Michele – Verace Pizza Napoletana, Vöcklabruck Pizzeria Capri, Gmunden Pizzeria & Ristorante Da Amelia, Ebensee Pizzeria da Tano, Wels

Kärnten

Pizzeria Don Carlo, Völkermarkt Pizzeria Ristorante Etna, Bleiburg Villa Meschik Pizzeria, Villach Pizzeria I Restaurant I Jagersberg RJB, Villach Tommy's Restaurant, Althofen Bella Italia da Salvatore, Eberndorf Pizzeria Vinissimo, Hermagor Pazzeria, Klagenfurt Piccobello Trattoria Pizzeria, Feldkirchen Pizza Atelier, Spittal an der Drau

Steiermark

Pizzeria Sacco, Weiz Tarantella – Pizza Pasta Napoli, Trofaiach L'Italiano Ristorante Pizzeria, Kapfenberg Casa di Mare, Pölfing-Brunn Pizzeria Gruber, Friedberg O' SOLE 'E NAPULE Pizzeria Napoletana, Graz Pizzaiolo, Graz (mehrere Standorte) Napo Pizza Napoletana, Graz Bellissimo, Trofaiach Rist. Pizzeria da Silvano, St. Lorenzen ob Murau

Salzburg

Noi Nostra Osteria Italiana, Seekirchen am Wallersee Baumbar, Kaprun Ristorante Pizzeria Magno, Salzburg mangia! Pizzeria Napoletana, Saalbach Lievitamente Pizzeria, Salzburg Hias Pizza, St. Wolfgang im Salzkammergut Cosmic Pizza, Salzburg Pizzeria & Ristorante Grande - Casaantonio e piccolo Giò, Salzburg Ristorante Pizzeria da Giacomo, Salzburg A CASA MIA Restaurant, St. Johann im Pongau

Tirol

Magari a Pizza, Brixlegg Una Pizza, Innsbruck Winkler Cafe-Pub, Ischgl Die Pizzerei, Innsbruck Ristorante BellaGino, Ellmau Pizzeria el Moro de Venezia, Kitzbühel La Rosa Dei Venti, Innsbruck Pizzeria Ristorante Antonio, Wörgl Don Danilos Restaurant & Pizzeria, Pertisau Roasthaus, Niederndorf bei Kufstein

Vorarlberg

Cucina Fabbrica, Wolfurt Pizza Gorani, Schwarzach Pizzeria Don Enzo, Lech Pizzeria Ristorante Da Luigi, Dornbirn GUK-Gewöhnlich/Ungewöhnlich/Kontrovers, Feldkirch Il Bel Paese, Schruns GAMS 1648, Bezau L'Antica Bottega, Bregenz Laterna Ristorante Pizzeria Cafè, Bezau Pizzeria Fellini, Hohenems

Burgenland

Kevo's Pizza, Deutschkreutz Joe's Pub, Neusiedl am See The Roots, Eisenstadt Restaurant Pizzeria Fuith, Pinkafeld Pizzeria Galumbo, Illmitz Pizzeria Sunny, Lutzmannsburg The Quarter, Andau Cucina Nostra, Eisenstadt Trattoria Da Montefusco, Rudersdorf Pizzeria San Remo, Mörbisch am See

Die Pizza-Szene in Österreich ist so vielfältig wie nie. Neben bekannten Adressen in Wien, Graz, Salzburg oder Linz schaffen es auch viele Betriebe aus kleineren Orten in die Toplisten. Besonders auffällig: Die Liebe zur neapolitanischen Pizza bleibt ungebrochen – aber auch kreative Konzepte und regionale Zutaten kommen bei den Gästen gut an.