Grillgenuss
Steak, Spieße oder Ribs: Die Top-Rezepte für den nächsten Grillabend
BBQ-Steak mit Grillgemüse
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 1 Stk. Rib-Eye-Steak dry aged 1 kg mit Knochenanteil
- 100 g weiche Butter
- 1 Stängel Petersilie
- 1 Stängel Thymian
- 1 Stk. Knoblauchzehe
- 1 Prise Salz, Zucker
- 1/4 TL Senf
- 200 g rote und gelbe Zwiebeln
- 300 g rote und gelbe Spitzpaprika
- 250 g Kirschparadeiser
- 200 g Riesenchampignons
- 2 EL Olivenöl
ZUBEREITUNG
- Steak etwa 30 Minuten zuvor aus dem Kühlschrank nehmen und Zimmertemperatur annehmen lassen. Einen Grill für direkte und indirekte Hitze vorheizen.
- Butter in einer Schüssel cremig rühren. Kräuter waschen, Blätter abzupfen und fein hacken. Knoblauch abziehen und fein würfeln. Alles zur Butter geben, mit Salz, Pfeffer und Senf würzen und gut vermischen. In ein Schälchen geben und kalt stellen.
- Zwiebeln nicht abziehen, nur oben und unten je ein Stück abschneiden. Paprika und Paradeiser waschen. Pilze putzen. Gemüse mit etwas Öl beträufeln und salzen.
- Fleisch salzen und auf dem Grill je Seite 3–4 Minuten kräftig angrillen. Anschließend ca. 10 Minuten bei indirekter Hitze zum gewünschten Gargrad durchziehen lassen.
- In der Zwischenzeit die Zwiebeln auf dem Grill unter Wenden ca. 10 Minuten grillen. Paprikaschoten und Paradeiser nach 3–4 Minuten ebenso dazugeben. Pilze in den letzten 2–3 Minuten mitgrillen.
- Steak auf einem vorgewärmten Teller anrichten und etwas von der Kräuterbutter darüber verteilen. In Tranchen schneiden und das gegrillte Gemüse dazu servieren. Restliche Butter separat dazu reichen.
Lammspieße mit Kräutersauce
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 8 Zweige Rosmarin
- 2 Stk. Knoblauchzehen
- 1/2 TL Chilipulver
- 1 Bio Zitrone; Abrieb
- 6 EL Olivenöl
- 600 g küchenfertiges Lammfilet
- 1 Prise Salz, Pfeffer
- 2 Stk. Lauchzwiebeln
- 1 Handvoll Petersilie
- 2 Stängel Minze
- 1 rote Chilischote
ZUBEREITUNG
- Vom Rosmarin etwa die unteren zwei Drittel abstreifen und die Blättchen fein hacken. Knoblauch abziehen und fein würfeln. Mit Rosmarin, Chili, 2 EL Zitronensaft und 3 EL Öl vermischen.
- Lammfleisch abbrausen, trockentupfen und in mundgerechte Stücke schneiden. Mit der Marinade vermischen und etwa 2 Stunden im Kühlschrank ziehen lassen. Anschließend auf die Rosmarinzweige spießen und auf dem heißen Grill rundherum ca. 8 Minuten garen. Mit Salz und Pfeffer würzen.
- Für die Sauce die Lauchzwiebeln, Kräuter und Chilischote abbrausen und putzen. Alles fein hacken und mit dem übrigen Zitronensaft, Abrieb und restlichem Öl vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Lammspieße mit der Kräutersauce servieren. Dazu nach Belieben Brot reichen.
Hühnerkeulen mit Maiskolben
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 2 Stk. Knoblauchzehen
- 1 Bio Limette; Abrieb
- 2 EL BBQ-Sauce
- 4 EL Sweet-Chili-Sauce
- 3 EL Pflanzenöl
- 4 Stk. Hühnerkeulen; à ca. 200 g
- 2 gegarte Maiskolben
ZUBEREITUNG
- Knoblauch abziehen und fein würfeln. Mit Limettenabrieb und -saft, Barbecue-Sauce, Chilisauce und 2 EL Öl verrühren.
- Hühnerkeulen abbrausen, trockentupfen und mit der Marinade bepinseln. Auf dem heißen Grill rundherum ca. 20 Minuten garen. Dabei zwischendurch mehrmals mit Marinade bepinseln.
- Maiskolben halbieren, mit dem übrigen Öl bepinseln und 8–10 Minuten mit auf den Grill legen.
Moink-Balls mit Cherry-Chipotle-Sauce
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 800 g Faschiertes
- 1 1/2 EL BBQ-Rub
- 200 g Cheddar
- 20 Scheiben Speck
- 60 g eingelegte Sauerkirschen
- 75 ml Kirschsaft
- 30 g Kirschkonfitüre
- 125 g Ketchup
- 20 g Zuckerrübensirup
- 1 TL Zwiebelpulver
- 1 TL Knoblauchpulver
- 10 g Chipotle-Pulver
- 1 Prise Pfeffer
ZUBEREITUNG
- Einen Grill mit geschlossenem Deckel auf 140° C für indirektes Grillen (oder den Smoker auf 120°C) vorheizen. Ein bis 2 Handvoll Räucherchips mindestens 1 Stunde in Wasser einweichen.
- Faschiertes mit dem Rub gut verkneten. Käse in 1–1,5 cm große Würfel schneiden. Speckscheiben längs halbieren. Jeweils 40 g Faschiertes zu einer Kugel formen und mit dem Daumen eine Mulde hineindrücken. Einen Käsewürfel hineingeben, die Kugel verschließen und wieder rund formen. Jedes Bällchen versetzt mit 2 Scheiben Speck umwickeln.
- Für die Cherry-Chipotle-BBQ-Sauce alle Zutaten in einem Topf 1 Minute aufkochen lassen und anschließend fein pürieren.
- Räucherchips abtropfen lassen und auf die Grillkohle oder angezündet in eine Räucherbox für den Gasgrill geben.
- Die Moink-Balls in eine Gusseisenpfanne geben und mit geschlossenem Deckel bei indirekter Hitze 30 Minuten (oder im Smoker 60 Minuten) garen. Die BBQ-Sauce in einen kleinen Topf füllen, mit etwas Wasser verdünnen und auf dem Grill bei indirekter Hitze erwärmen.
- Die Bällchen weitere 15 Minuten grillen und dabei mehrmals mit BBQSauce einpinseln. Die optimale Kerntemperatur liegt am Ende zwischen 68 und 70°C. Bei höheren Temperaturen kann das Faschierte trocken werden.
Marinierte Spareribs
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 2 kg küchenfertige Spareribs quer in schmale Streifen geschnitten
- 2 Stk. Zwiebeln
- 2 Stk. Knoblauchzehen
- 2 EL Pflanzenöl
- 200 ml Dunkelbier
- 2 EL Ketchup
- 2 EL Paradeisermark
- 1 TL Honig
- 1 EL Dijon-Senf
- 1 EL Worcestersauce
- 1 1/2 EL edelsüßes Paprikapulver
- 1 Prise Salz, Tabasco, Pfeffer
ZUBEREITUNG
- Die Schweinerippchen waschen, in einem Topf mit Wasser bedecken und zum Kochen bringen. Eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe abziehen, halbieren, hinzufügen und alles ca. 30 Minuten simmern lassen.
- Inzwischen übrige Zwiebel und Knoblauch abziehen und getrennt fein würfeln. In einer Pfanne das Öl erhitzen und die Zwiebelwürfel darin hell anschwitzen.
- Den Knoblauch zugeben, das Bier angießen, alles etwas einköcheln und abkühlen lassen. Anschließend die Mischung mit Ketchup, Paradeisermark, Honig, Senf und Worcestersauce in einer Schüssel verrühren. Das Paprikapulver ergänzen, die Marinade mit Salz, Tabasco und Pfeffer würzen und abschmecken.
- Die Rippchen aus dem Sud nehmen und abkühlen lassen. Die Marinade in eine flache Form geben, die Spareribs einlegen und mindestens 30 Minuten ziehen lassen.
- Inzwischen einen Grill anheizen. Den Rost leicht ölen, die Spareribs auflegen und 15–20 Minuten unter gelegentlichen Wenden grillen. Dabei immer wieder mit der Marinade bestreichen.
Rezepte von StockFood.
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