4 himmlische Kirsch-Desserts für den Sommer

Sie sind die rubinroten Juwelen des Sommers und versüßen uns die warme Jahreszeit wie kaum eine andere Frucht: Kirschen! Ob pur gesnackt oder kunstvoll im Dessert verarbeitet: Ihr unverwechselbares Aroma sorgt für pures Naschvergnügen!

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Kirsch-Schoko-Topfenkuchen

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ZUTATEN FÜR 1 KUCHEN 120 g Zartbitter-Kuvertüre

120 g Butter und für die Form

30 g Kakao

2 Stk. Eier

1 EL Crème fraîche

140 g brauner Zucker

2 TL Vanillezucker

70 g Weizenmehl

100 g gemahlene Mandeln

250 g Topfen

1 Stk. Ei

1 EL Crème fraîche

60 g Zucker

1 TL Vanillezucker

3 EL Weizenmehl

2 EL Speisestärke

200 g Kirschen und zum Garnieren Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 1 Std. 10 Min. Personen: 1

ZUBEREITUNG

Den Backofen auf 170° C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Springform (ca. 22 cm) buttern und mit Mehl ausstreuen. Die Kuvertüre klein hacken und schmelzen. Die Butter einrühren, bis sie sich aufgelöst hat, dann den Kakao hinzufügen. Eier, Crème fraîche, Zucker und Vanillezucker cremig rühren. Erst die flüssige Kuvertüremischung, dann Mehl und Mandeln unterheben. Für den Topfenteig den Topfen, Ei, Crème fraîche, Zucker und Vanillezucker cremig rühren. Dann Mehl und Stärke mischen und unterziehen. Die Kirschen waschen und entsteinen bzw. auftauen lassen. Am Boden der Form eine dünne Schicht Schokoladenteig verstreichen. Restliche Teige abwechselnd als große "Tupfen" in der Form verteilen. Dabei auch die Kirschen mit dazugeben. Die Oberfläche des Kuchens glatt streichen. Im Ofen ca. 40 Minuten backen (Stäbchenprobe). Etwas abkühlen lassen und aus der Form nehmen. Nach dem Abkühlen mit Kirschen garnieren und mit Staubzucker bestäuben.

Mandeltarte mit Kirschen und Frischkäse

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ZUTATEN FÜR 1 TARTE 400 g Mehl

100 g brauner Zucker

100 g gemahlene Mandeln

200 g weiche Butter

2 Stk. Eier

1/2 TL Zimtpulver

1 Msp. Salz

800 g Kirschen

100 g Zucker

200 ml Rotwein

5 El Zitronensaft

1 Stk. Ei

3 EL Obers

150 g Mandelblättchen

1/2 TL Zimtpulver

200 g Frischkäse

150 g Crème fraîche

2 EL Zucker

2 EL Ahornsirup Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 1 Std. 45 Min. Personen: 1

ZUBEREITUNG

Für den Teig Mehl, Zucker, Mandeln, Butter, Eier, Zimt und Salz in die Schüssel einer Küchenmaschine geben und mit den Knethaken rasch zu einem Teig verkneten. In Folie wickeln und ca. 30 Minuten kalt stellen. Inzwischen die Kirschen waschen, entstielen, entsteinen und halbieren. Zucker in einem Topf karamellisieren und mit dem Rotwein ablöschen. Karamell loskochen und mit 2 EL Zitronensaft abschmecken. Kirschen zugeben, einmal aufkochen, vom Herd ziehen und zugedeckt auskühlen lassen. Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Teig auf wenig Mehl zu einem Fladen ausrollen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech geben. Ei mit dem Obers verquirlen und den Teig damit bestreichen. Mandelblättchen mit dem Zimt mischen und darauf streuen. Den Kuchen im Ofen (Mitte)30 Minuten goldbraun backen. Herausnehmen und auskühlen lassen. Frischkäse mit Crème fraîche verrühren und mit Zucker und mit restlichen 3 EL Zitronensaft abschmecken. Die Creme auf dem Kuchen verstreichen. Die Hälfte der Kirschen abtropfen lassen und auf der Creme verteilen. Alles mit Sirup beträufeln und servieren. Übrige Kirschen dazu reichen.

Kirsch-Buchteln

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ZUTATEN FÜR 6 STÜCK 350 g Mehl

12 g Germ

50 g Zucker

175 ml lauwarme Milch

80 g weiche Butter

1 Prise Salz

1 Stk. Ei

1/2 TL Bio-Zitronenabrieb

200 g Kirschen Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 2 Std. 15 Min. Personen: 3

ZUBEREITUNG

Mehl in eine Schüssel sieben und mittig eine Mulde formen. Germ hineinbröckeln, 2 TL Zucker dazugeben und mit etwas Milch und Mehl einen Vorteig anrühren. Abgedeckt an einem warmen Ort ca. 20 Minuten gehen lassen. Dann 40 g Butter, Salz, Ei, restlichen Zucker und Zitronenabrieb mit in die Schüssel geben und alles zu einem geschmeidigen Teig verkneten (Küchenmaschine oder mit den Knethaken des Handrührgeräts). Dabei so viel Milch zugeben, bis der Teig eine weiche Beschaffenheit hat, aber nicht klebrig wird. Abgedeckt weitere ca. 40 Minuten zur doppelten Größe aufgehen lassen. Kirschen waschen und entkernen. Teig in 6 Stücke teilen, jeweils flachdrücken, mit ein paar Kirschen füllen, dann zu Bällchen formen. Übrige Butter schmelzen lassen und eine Kastenform (ca. 20 cm) mit 1 EL Butter auspinseln. Buchteln in die Form setzen und weitere ca. 15 Minuten gehen lassen. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Übrige Butter auf den Teig streichen und die Buchteln ca. 30 Minuten goldbraun backen. Mit Staubzucker bestäubt servieren.

Kirsch-Teigtaschen

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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 520 g Mehl

2 Stk. Eier

250 ml Wasser

1 Prise Salz

250 g Topfen

6 EL Zucker

500 g Kirschen Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 55 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Das Mehl mit einem Ei, dem Wasser und einer Prise Salz zu einem glatten Teig verkneten. Das zweite Ei trennen, Eigelb mit dem Topfen und dem Zucker verrühren. Kirschen waschen, entsteinen und mit der Topfenmischung vermengen. Den Teig auf leicht bemehlter Fläche dünn ausrollen und Kreise (8 cm) ausstechen. Das Eiweiß mit 2–3 EL Wasser verquirlen. Jeweils 1 EL Topfenmasse in die Mitte der Kreise setzen, rundherum mit Eiweiß bepinseln und den Teig über der Füllung zu Halbkreisen falten. Die Teigränder gut zusammendrücken und die Teigtaschen in kochendem Wasser portionsweise 2–3 Minuten garen. Abtropfen lassen, in Schälchen anrichten und mit frischen Kirschen garnieren.

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