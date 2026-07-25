Beeren-Hunger
Einfache Beeren-Desserts mit Wow-Effekt
Honig-Beeren-Torte
ZUTATEN FÜR 1 TORTE
- 200 g weiche Butter
- 100 g Zucker
- 100 g Honig
- 3 Stk. Eier
- 250 g Mehl
- 2 EL Speisestärke
- 1 TL Backpulver
- 800 g Beerenmischung
- 500 ml Obers
- 2 Päckchen Sahnesteif
- 2 EL Vanillezucker
ZUBEREITUNG
- Den Ofen auf 180 °C Heißluft vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier belegen. Butter mit Zucker, Honig und Lebkuchengewürz cremig rühren. Nach und nach die Eier zugeben und unterrühren.
- Mehl mit Stärke und Backpulver darübersieben und alles zu einem glatten Teig verrühren. Jeweils 2 Teig-Kreise (ca. 20 cm) auf jedes Blech streichen und die Böden im Ofen ca. 15 Minuten backen (Stäbchenprobe). Aus dem Ofen und vorsichtig vom Blech nehmen und auf einem Gitter auskühlen lassen.
- Zum Fertigstellen Beeren verlesen, nach Bedarf abbrausen, putzen und trockentupfen. Obers mit Sahnesteif und Vanillezucker steif schlagen und in einen Spritzbeutel mit gezackter Tülle füllen.
- Schlagobers auf die Böden spritzen und mit den Beeren belegen. Zusammensetzen, mit Staubzucker bestäuben und die Torte servieren.
Beeren-Pizza
ZUTATEN FÜR 1 PIZZA
- 10 g Germ
- 1 EL Zucker
- 150 ml lauwarme Milch
- 250 g Mehl und zum Arbeiten
- 1 EL weiche Butter
- 200 g Beeren
- 100 g Mascarpone
- 1 Stk. Eigelb
- 1 TL Speisestärke
- 1/2 TL Bio-Zitronenabrieb
- 2 EL Vanillezucker
- 1-2 Handvoll Beeren
ZUBEREITUNG
- Den zerbröckelten Germ mit Zucker und Milch verrühren. In einer Schüssel mit Mehl und Butter zu einem glatten Teig verkneten. Mit einem Tuch bedeckt ca. 1 Stunde gehen lassen.
- Den Backofen auf 240 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Beeren verlesen, abbrausen, ggf. abzupfen und trockentupfen.
- Mascarpone mit Eigelb, Stärke, Zitronenabrieb und Vanillezucker verrühren. Teig auf bemehlter Arbeitsfläche rund (26–27 cm) ausrollen, auf das Blech legen und mit der Mascarponecreme bestreichen, dabei ringsum einen schmalen Rand frei lassen. Beeren darauf verteilen und die Pizza im Ofen 12–15 Minuten backen.
- Abkühlen lassen und mit frischen Beeren garnieren. Noch leicht mit Staubzucker bestäuben und servieren.
Kastenkuchen
ZUTATEN FÜR 1 KASTENKUCHEN
- 100 g Himbeeren
- 100 g Heidelbeeren
- 100 g weiße Ribisel
- 100 g rote Ribisel
- 100 g Brombeeren
- 100 g Stachelbeeren
- 3 EL Stärke
- 3 Stk. Eier
- 1 Prise Salz
- 200 g weiche Butter
- 200 g Zucker
- 250 g Mehl
- 1 TL Backpulver
- 4 EL Milch
- 100 g Obers
- 1 Päckchen Sahnesteif
- 150 g Frischkäse
- 2 EL Staubzucker
ZUBEREITUNG
- Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Kastenform (ca. 25 cm) mit Backpapier auslegen. Alle Beeren abbrausen, verlesen und trockentupfen. Etwa 200 g gemischte Beeren abnehmen und mit 1 EL Stärke bestäuben. Den Rest zum Belegen beiseitestellen.
- Eier trennen und das Eiweiß mit dem Salz steif schlagen. Butter mit Zucker hellcremig rühren. Eigelb nach und nach zugeben. Mehl mit Backpulver und restlicher Stärke darübersieben und alles mit der Milch zu einem glatten Teig verrühren. Beeren und Eischnee vorsichtig unterheben und den Teig in die Form füllen.
- Etwa 50 Minuten goldbraun backen (Stäbchenprobe). Herausnehmen, etwas abkühlen lassen, vorsichtig aus der Form lösen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.
- Das Obers mit Sahnesteif, Frischkäse und Staubzucker cremig aufschlagen. Auf den Kuchen streichen und mit den übrigen Beeren belegen. Mit Staubzucker bestäuben.
Biskuitroulade mit Topfen & Beeren
ZUTATEN FÜR 1 ROULADE
- 6 Stk. Eier
- 1 EL Zitronensaft
- 1 Prise Salz
- 150 g Zucker
- 120 g Mehl
- 30 g Speisestärke
- 500 g Beerenmischung
- 7 Blätter weiße Gelantine
- 1-2 Bio Zitronen
- 400 g Topfen
- 1 Päckchen Vanillezucker
- 100 g Zucker
- 400 ml Obers
ZUBEREITUNG
- Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen.
- Eier trennen. Eiweiß mit Zitronensaft und Salz halbsteif schlagen. Die Hälfte des Zuckers einrieseln lassen und weiter steif schlagen. Das Mehl mit der Speisestärke vermischen. Das Eigelb mit dem restlichen Zucker und 1 EL warmem Wasser schaumig schlagen. Die Mehlmischung darübersieben.
- Den Eischnee darauf geben und alles unterziehen. Den luftigen Teig auf das Backblech geben, glatt streichen und im heißen Ofen auf der mittleren Schiene 10–12 Minuten backen.
- Den Biskuit auf ein feuchtes Tuch stürzen und das Backpapier abziehen. Harte Teigränder ggf. abschneiden, dann das Biskuit mit dem Tuch aufrollen und auskühlen lassen.
- Für die Füllung die Beeren bei Bedarf waschen und trockentupfen. Die Gelatine in reichlich kaltem Wasser 10 Minuten einweichen. Die Zitronen heiß waschen, trocken reiben und die Schale in einen kleinen Topf reiben.
- Die Früchte anschließend auspressen und die Hälfte des Saftes in den Topf geben. Die Gelatine ausdrücken, dazugeben und alles leicht erwärmen, bis sich die Gelatine auflöst. Den Topfen mit Vanillezucker und Zucker mischen.
- Den restlichen Zitronensaft unterrühren. Die Gelatineflüssigkeit in die Masse einrühren (Ausgleich machen). 250 ml Obers steif schlagen und unterheben. Die Creme ca. 30 Minuten kühl stellen.
- Den ausgekühlten Biskuit vorsichtig entrollen und mit der Creme bestreichen. Einige Beeren mittig aufstreuen. Die Roulade wieder kompakt aufrollen, auf die Naht legen und mindestens 3 Stunden kalt stellen.
- Zum Servieren das restliche Obers steif schlagen und die Roulade damit einstreichen. Die übrigen Beeren rund um die Roulade anrichten.
Rezepte von StockFood.
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