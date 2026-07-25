OE24 entdecken

Klingt skurril, schmeckt überraschend gut! Aperol-Pasta wird zum Sommer-Hype

Viraler Wassermelonen-Hack schmeckt wie Eis und braucht nur zwei Zutaten

Alle machen jetzt Upside Down Cheesecake – das steckt hinter dem viralen Dessert-Hype

Vergessen Sie Wassermelone-Feta: Diese Sommerrezepte sind viel besser

Der süße Star des Sommers: Pavlova in 3 Varianten

Von Rösti bis Cheesecake: Eierschwammerl neu genießen

Cremig, zitronig, viral: Dieses Dessert erobert gerade TikTok

Mehr als Marmelade: So lecker schmecken Marillen herzhaft

Marillen zum Verlieben: Drei süße Rezeptideen für den Sommer

Einfache Beeren-Desserts mit Wow-Effekt