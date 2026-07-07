Rezepte
oe24

Social Media Hype

Viraler Wassermelonen-Hack schmeckt wie Eis und braucht nur zwei Zutaten

Aufgeschnittene Wassermelone mit rotem Fruchtfleisch liegt auf ganzen Wassermelonen.
© Getty Images
Nur zwei Zutaten und ein Löffel genügen: Auf Social Media begeistert gerade ein Rezept aus gefrorener Wassermelone und Milch. Das Ergebnis erinnert viele an cremige Eiscreme, ganz ohne Eismaschine.
OE24 auf Google bevorzugen

Kaum wird es draußen heiß, erobert schon der nächste Food-Trend TikTok und Instagram. Diesmal sorgt eine Kombination für Aufsehen, die zunächst ungewöhnlich klingt: gefrorene Wassermelone und Milch. Das Ergebnis überrascht viele. Denn aus nur zwei Zutaten entsteht eine cremige Konsistenz, die an Wassermelonen-Eis erinnert, ganz ohne Eismaschine.

So funktioniert der virale Trend

Für das Rezept brauchen Sie lediglich eine halbe Wassermelone und etwas Milch, ganz egal, ob klassische Kuhmilch oder eine pflanzliche Alternative. Zuerst kommt die halbe Wassermelone für mehrere Stunden ins Gefrierfach, bis sie vollständig gefroren ist. Anschließend nehmen Sie die Melone heraus und kratzen mit einem Löffel vorsichtig eine kleine Mulde in die Oberfläche. Die dabei entstehenden feinen Wassermelonen-Eiskristalle bleiben in der Vertiefung. Jetzt wird etwas Milch direkt in die Mulde gegossen und mit den gefrorenen Melonenflocken verrührt.

Fast wie Eiscreme

Durch das Vermischen der eiskalten Wassermelone mit der Milch entsteht eine überraschend cremige Masse, die viele an Sorbet oder Eiscreme erinnert. Der Vorteil: Das Rezept kommt ohne zusätzlichen Zucker, Sahne oder komplizierte Zutaten aus und eignet sich perfekt als schnelle Erfrischung an heißen Sommertagen.

Beliebig verfeinern

Wer möchte, kann den Trend ganz einfach abwandeln. Ein paar Minzblätter, etwas Limettensaft oder Kokosmilch verleihen dem Dessert eine noch sommerlichere Note. Auch Vanille- oder Mandelmilch sorgen für zusätzliche Süße.

Perfekt für heiße Tage

Ob als Snack am Nachmittag oder leichte Alternative zu klassischem Eis, der virale Wassermelonen-Hack zeigt einmal mehr, dass die einfachsten Rezepte oft die größte Überraschung bereithalten. Und das Beste: Mehr als eine Wassermelone, etwas Milch und einen Löffel brauchen Sie dafür nicht.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Süßes vom Rost: 4 geniale Rezepte für Nachtisch vom Grill

Obst als Hauptspeise? Herzhafte Rezepte mit Pfirsich & Co.

Genial einfach: So machen Sie das perfekte Eis zu Hause selbst

Steak, Spieße oder Ribs: Die Top-Rezepte für den nächsten Grillabend

4 himmlische Kirsch-Desserts für den Sommer

Eis am Stiel selber machen: Die besten Rezepte für heiße Tage

Unsere besten Rezepte für Gartenparty, Balkonabend oder Picknick

Viraler Wassermelonen-Hack schmeckt wie Eis und braucht nur zwei Zutaten

Zu heiß zum Kochen? Diese Gazpacho-Rezepte retten Ihren Sommer

Saftig & fluffig: Die besten Blechkuchen mit Saison-Früchten