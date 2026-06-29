So erkennen Sie im Supermarkt IMMER eine süße Wassermelone

Kaum etwas schmeckt im Sommer besser als eine kühle, saftige Wassermelone. Umso ärgerlicher, wenn sich die mühsam nach Hause geschleppte Frucht nach dem Aufschneiden als fade Enttäuschung entpuppt. Mit diesen einfachen Tipps erkennen Sie schon vor dem Kauf, ob eine Wassermelone wirklich reif und aromatisch ist.

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Die Wassermelone ist der unangefochtene Star des Sommers, vorausgesetzt, sie ist wirklich reif. Nichts ist enttäuschender als eine Melone mit blassem Fruchtfleisch, mehliger Konsistenz und einem wässrig-faden Geschmack. Damit ist jetzt Schluss. Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie sich beim Obstkauf auf Ihr Bauchgefühl oder den Zufall verlassen müssen. Mit dieser Checkliste greifen Sie garantiert nie wieder daneben.

Der Bodenfleck

Jede Wassermelone hat einen Fleck an der Stelle, wo sie während des Wachstums auf dem Feld auflag. Ist dieser Fleck weiß, blassgrün oder gar nicht vorhanden? Finger weg! Das bedeutet, die Melone wurde zu früh geerntet. Suchen Sie nach einer Melone mit einem großen, tiefgelben oder sogar leicht orangen Bodenfleck. Das ist das sicherste Zeichen dafür, dass sie lange genug in der Sonne lag, um ihren vollen, süßen Geschmack zu entfalten.

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Braune Narben

Viele lassen Melonen mit braunen, netzartigen Verkorkungen links liegen, weil sie "unperfekt" aussehen. Ein riesiger Fehler. Diese rauen Stellen entstehen, wenn Bienen bei der Entstehung der Frucht besonders fleißig am Werk waren. Die Faustregel lautet: Je mehr "Bienen-Netze" und braune Punkte die Schale hat, desto süßer schmeckt die Melone.

Der Klopftest

Sie haben sicher schon Leute im Supermarkt gesehen, die wie wild auf Melonen herumtrommeln. Aber wissen Sie auch, worauf Sie hören müssen? Klopfen mit den Fingerknöcheln oder der flachen Hand auf die Schale:

Klingt es hell und metallisch? Die Melone ist noch unreif und wässrig.

Klingt es dumpf, tief und voll und vibriert die Frucht leicht? Herzlichen Glückwunsch, sie ist perfekt reif und saftig.

Klingt es einfach nur hohl und patschend? Dann lassen Sie sie liegen, sie ist vermutlich schon überreif und innen mehlig.

Auf das Gewicht achten

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Auch auf das Gewicht kommt es an. Nehmen Sie zwei optisch etwa gleich große Melonen in die Hände und wiegen Sie sie ab. Welche ist schwerer? Nehmen Sie genau diese. Das zusätzliche Gewicht bei gleicher Größe kommt von einem hohen Wasser- und Saftgehalt. Eine leichte Melone ist oft ausgetrocknet oder noch unreif.

Der Stiel

Ist an der Melone noch der Stielansatz dran? Perfekt, dann schauen Sie genau hin. Ein grüner, frischer Stiel bedeutet, dass die Melone unreif von der Pflanze gerissen wurde. Ein leicht eingetrockneter, brauner Stiel zeigt jedoch, dass die Frucht am Strauch voll ausreifen durfte und saftig-süß ist.

Wenn Sie das nächste Mal vor dem riesigen Melonen-Berg im Supermarkt stehen, brauchen Sie also kein Glück mehr.