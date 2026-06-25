Sommerhitze: So lagern Sie Lebensmittel jetzt richtig

Gerade bei Hitze verderben viele Lebensmittel deutlich schneller. Mit diesen einfachen Tipps bleiben Fleisch, Obst, Salate und Co. länger frisch.

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Der Einkauf ist erledigt, die Sonne brennt und schon auf dem Heimweg werden Milch, Fleisch oder Joghurt ordentlich aufgeheizt. Gerade im Sommer verderben Lebensmittel deutlich schneller als im Rest des Jahres. Hohe Temperaturen sorgen dafür, dass sich Bakterien besonders rasch vermehren können. Umso wichtiger ist die richtige Lagerung. Mit ein paar einfachen Regeln bleiben Lebensmittel länger frisch und das Risiko einer Lebensmittelvergiftung sinkt deutlich.

Kühlkette möglichst nicht unterbrechen

Gerade leicht verderbliche Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Milchprodukte oder Tiefkühlware sollten nach dem Einkauf möglichst schnell im Kühlschrank oder Gefrierfach landen. An besonders heißen Tagen lohnt sich für den Heimweg sogar eine Kühltasche oder Kühlbox. Denn schon wenige Minuten in der prallen Sonne können die Kühlkette unterbrechen.

Den Kühlschrank nicht überfüllen

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Viele räumen im Sommer einfach alles in den Kühlschrank. Das ist zwar gut gemeint, kann aber nach hinten losgehen. Ist der Kühlschrank zu voll, kann die kalte Luft schlechter zirkulieren. Dadurch entstehen wärmere Bereiche und Lebensmittel kühlen nicht mehr gleichmäßig.

Die richtige Temperatur einstellen

Im Sommer darf der Kühlschrank ruhig etwas kälter eingestellt werden. Ideal sind etwa 4 bis 7 Grad Celsius. Kontrollieren Sie die Temperatur am besten regelmäßig, vor allem während längerer Hitzeperioden.

Obst und Gemüse richtig lagern

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Nicht jedes Obst gehört automatisch in den Kühlschrank. Tomaten, Bananen, Mangos oder Avocados verlieren dort oft Aroma oder verändern ihre Konsistenz. Beeren, Trauben, Kirschen oder Salate fühlen sich hingegen im Gemüsefach deutlich wohler und bleiben länger frisch.

Brot gehört nicht in den Kühlschrank

Auch wenn es im Sommer verlockend klingt: Brot bleibt im Kühlschrank nicht länger frisch, ganz im Gegenteil. Durch die niedrigen Temperaturen altert Brot sogar schneller und wird rasch trocken und hart. Am besten lagern Sie es bei Zimmertemperatur in einem Brotkasten aus Ton, Keramik oder Holz. Diese Materialien sorgen für eine gute Luftzirkulation und helfen dabei, Schimmelbildung zu vermeiden.

Nur wenn das Brot aufgrund der Hitze sehr schnell schimmelt und Sie es nicht innerhalb weniger Tage aufessen, ist Einfrieren die bessere Alternative. So bleibt es deutlich länger frisch und schmeckt nach dem Auftauen fast wie neu.

Gekochte Speisen schnell abkühlen

Reste vom Mittagessen sollten nicht stundenlang auf der Küchenarbeitsplatte stehen. Lassen Sie warme Speisen kurz abkühlen und stellen Sie sie anschließend möglichst rasch in den Kühlschrank. Dort halten sie sich deutlich länger und Bakterien haben weniger Zeit, sich zu vermehren.

Beim Grillen besonders aufpassen

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Gerade beim Grillen wird die Kühlkette oft unterschätzt. Fleisch, Fisch, Salate mit Mayonnaise oder andere leicht verderbliche Speisen sollten nie längere Zeit in der Sonne stehen. Servieren Sie lieber kleinere Portionen und stellen Sie Nachschub erst dann auf den Tisch, wenn er benötigt wird.

Auch Getränke mögen es nicht immer heiß

Wasser, Säfte oder Softdrinks sollten möglichst nicht stundenlang in der prallen Sonne stehen. Nicht nur der Geschmack leidet, auch geöffnete Getränke können bei großer Hitze schneller verderben.