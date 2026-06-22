Diese 5 Alkohol-Getränke sind echte Kalorien-Sparer

Wer auf seine Figur achtet, muss im Sommer nicht auf Alkohol verzichten. Einige beliebte Drinks enthalten deutlich weniger Kalorien als viele denken.

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Sonne, Urlaub, laue Sommerabende – für viele gehört dazu auch ein kühler Drink. Doch Cocktails, Bier oder süße Mixgetränke können schnell zur Kalorienfalle werden. Wer auf seine Figur achten möchte, muss auf Alkohol aber nicht komplett verzichten. Hier die idealen Getränke mit wenig Kalorien aber maximalen Geschmack.

Der weiße Spritzer: Der leichte Sommer-Klassiker

Wein zählt zu den beliebtesten alkoholischen Getränken. Wer Kalorien sparen möchte, greift am besten zu trockenem Weißwein oder Rosé und mischt ihn mit Mineralwasser. Je nach Mischverhältnis enthält ein Glas Spritzer (200 Milliliter) nur rund 70 bis 90 Kalorien. Ein weiterer Vorteil: Durch die Verdünnung sinkt auch der Alkoholgehalt.

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Wodka Soda alias "Skinny Bitch" überrascht mit wenig Kalorien

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Unter Fitness-Fans gilt der Drink längst als Geheimtipp. Für einen Wodka Soda werden lediglich Wodka, Mineralwasser und etwas Limette oder Zitrone verwendet. Vier Zentiliter Wodka mit Soda kommen auf lediglich rund 85 Kalorien. Zucker oder süße Säfte sucht man hier vergeblich.

Aperol Spritz geht auch in der Light-Version

Der beliebte Sommerdrink muss nicht zwangsläufig eine Kalorienbombe sein. Entscheidend ist das Mischverhältnis.

Wer weniger Aperol und Sekt verwendet und stattdessen mehr Mineralwasser ins Glas gibt, kann die Kalorien deutlich reduzieren. Kalorienarme Varianten schaffen es auf etwa 85 Kalorien pro Glas.

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Gin statt Tonic: So sparen Sie Kalorien

Der größte Kalorienlieferant beim klassischen Gin Tonic ist oft nicht der Gin selbst, sondern das zuckerhaltige Tonic Water. Mit zuckerfreiem Tonic oder Mineralwasser wird der Drink deutlich leichter. Eine sogenannte "Gin-Schorle" kommt auf rund 70 Kalorien pro Glas.

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Trockener Sekt schlägt viele Cocktails

Auch Sekt muss nicht automatisch ein Diät-Killer sein. Ein Glas trockener Sekt mit 100 Millilitern enthält etwa 70 Kalorien und damit deutlich weniger als viele Cocktails oder süße Longdrinks.

Wer allerdings mehrere Gläser trinken möchte, fährt mit einer Weinschorle meist noch besser.

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Wichtig: Alkohol bleibt eine Kalorienfalle

Auch wenn diese Getränke vergleichsweise kalorienarm sind, gilt: Alkohol liefert pro Gramm fast doppelt so viele Kalorien wie Kohlenhydrate. Dazu kommt, dass der Körper während des Alkoholabbaus die Fettverbrennung verlangsamt. Wer auf seine Linie achten möchte, sollte daher nicht nur auf die Kalorien im Glas achten, sondern auch auf die Menge. Denn selbst die "leichte" Variante wird schnell zur Kalorienfalle, wenn aus einem Drink mehrere werden.