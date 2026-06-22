Leiche bei Brand in Wohnung entdeckt

Das Feuer in einem Mehrparteienhaus in Admont war im Schlafzimmer ausgebrochen. Ursache: der "unsachgemäße Umgang mit Rauchwarenresten."

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Stmk. Sonntagabend um 22.40 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Admont zu einem Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus in der Steinfeldsiedlung alarmiert. Dabei fanden die Einsatzkräfte im Schlafzimmer, im Bett liegend, eine leblose Frau, die aus der brennenden Wohnung geborgen und ins Freie gebracht wurde.

Von der Notärztin konnte nur mehr der Tod der augenscheinlich weiblichen Person festgestellt werden. Eine genaue Identifizierung der völlig verkohlten Leiche war vorerst nicht möglich, es dürfte sich jedoch um die 70-jährige Bewohnerin handeln.

Einsatzkräfte der Feuerwehren konnten den Brand löschen. Sämtliche weitere Hausbewohner wurden von den Florianis aus dem Wohnhaus gebracht. Eine Person wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Rottenmann-Bad Aussee, Standort Rottenmann, eingeliefert.

Durch die Flammen wurde die Wohnung schwer beschädigt. Bei der Brandursachenermittlung konnte der Ausbruchsbereich im Bett des Schlafzimmers lokalisiert werden. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dürfte der bereits genannte "unsachgemäße Umgang mit Rauchwarenresten" das Feuer entfacht haben.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben wurde die Leiche sichergestellt und eine Obduktion zur Klärung der genauen Todesursache und zur Feststellung der Identität angeordnet.