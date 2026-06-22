Thermen-Betrüger verursachten Millionenschaden

Die Polizei sucht Opfer von falschen Wartungsarbeiten an Thermen und Gasheizungen.

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Durch Betrügereien im Zusammenhang mit mehreren Installationstechnikunternehmen hat die Wiener Polizei vier Tatverdächtige und eine Gesamtschadenssumme von rund 1,2 Millionen Euro ermittelt.

Die teils miteinander verwandten Beschuldigten sollen unter anderem nach Insolvenzen größere Geldbeträge verschoben haben. Zudem wurden bei Wartungen von Thermen und Gasheizungen nicht notwendige Reparaturen und der Austausch von Geräten veranlasst. Weitere Opfer werden gesucht.