Sonnenfinsternis:  Schutzbrillen fast ausverkauft

In ersten Bundesländern wie der Steiermark sind die Schutzbrillen schon Mangelware. Auch online Mangelware.

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Am Mittwoch gibt es nach fast drei Jahrzehnten wieder eine partielle Sonnenfinsternis zu bestaunen - das löst jetzt einen regelrechten Hype aus. Während einige extra nach Mallorca fliegen, wo man das Himmels-Ereignis fast vollständig sehen kann, sind auch hierzulande die Schutzbrillen schon Mangelware.

In Österreich ist die Sonnenfinsternis nur teilweise zu sehen - der Mondschatten verfinstert die Sonne aber doch um bis zu 89 Prozent. Auch die Wettervorhersage verspricht eine klare Sicht - aktuell sind in weiten Teilen des Landes zwar ein paar Wolken angekündigt, ansonsten aber präsentiert sich der Himmel klar und sonnig.

Ohne Schutzbrille droht sogar Erblindung

Sonnenfinsternis am 12. August. © Getty

Wer allerdings die partielle Sonnenfinsternis wirklich sehen möchte, braucht dazu eine sogenannte SoFi-Brille - ansonsten drohen massive Schäden an den Augen. Es kann sogar zur Erblindung führen.

Augenärzte appellieren daher an all jene, die keine Brille mehr gekauft haben: "Schauen Sie niemals direkt in die Sonne, auch nicht in die untergehende Sonne, die schwächer erscheint."

Nur noch wenige Angebote auf Amazon & Co

Laut "Kleiner Zeitung" sind diese allerdings schon eine Woche vor dem Ereignis nahezu ausverkauft. Optiker rechnen, dass je näher die Sonnenfinsternis rückt, desto weniger Produkte erhältlich sein werden.

Wer noch eine Schutzbrille braucht, der kann freilich online fündig werden. Beim oe24-Check auf amazon etwa, findet sich nur noch ein Angebot mit einer Lieferung noch vor dem 12. August - es heißt also auch hier: Schnell bestellen!

Wichtig nur, dass sie auch ISO 212312-2 zertifiziert sind, um einen Schutz für die Augen zu garantieren.