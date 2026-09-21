Drogenlenker krachte in Gegenverkehr

Bei dem schweren Unfall wurden beide Lenker verletzt.

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Heftiger Unfall auf der Thierseestraße! Ein Österreicher (32) verlor am Sonntagnachmittag in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto. Zuerst krachte er gegen eine Leitplanke, danach schleuderte der Wagen auf die andere Straßenseite und prallte gegen einen Felsen. Schließlich kam es zum Frontal-Crash mit dem Auto einer 53-jährigen Deutschen.

Beide Lenker verletzt

Beide Fahrer kamen mit leichten Verletzungen davon. Beim 32-Jährigen schlug ein Drogenschnelltest an. Laut Polizei zeigte er deutliche Anzeichen einer Beeinträchtigung und war nach dem Crash zunächst nicht ansprechbar. Im Wagen wurden zudem verdächtige Gegenstände und eine Substanz entdeckt. Ein Arzt bestätigte später die Fahruntauglichkeit. Beide Unfallopfer wurden ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Die Deutsche konnte bald wieder nach Hause, der Österreicher blieb im Spital.

Straße zwei Stunden dicht

Nach dem Unfall lief ein großer Rettungseinsatz an. Zwei Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug, vier Feuerwehrfahrzeuge mit rund 40 Einsatzkräften und zwei Polizeistreifen waren vor Ort. Die Thierseestraße musste im Bereich von Kilometer 7 für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden. Auf den Lenker kommen nun Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck und der Bezirkshauptmannschaft Kufstein zu.