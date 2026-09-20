275.000 Besucher beim Aufsteirern: Graz feiert Tracht, Tradition und einen Rekord

Graz stand am Wochenende ganz im Zeichen der steirischen Volkskultur. Zum 25. Mal verwandelte das Aufsteirern die Innenstadt in einen riesigen Festplatz – und lockte so viele Menschen wie noch nie.

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Von Musik und Volkstanz über Handwerk bis zu steirischen Spezialitäten: In der Grazer Innenstadt wurde am Wochenende gefeiert, getanzt und geschlemmt.

Auf zahlreichen Bühnen und Tanzflächen zeigten Vereine, Musiker und Tänzer, was die steirische Volkskultur zu bieten hat. Auch für die vielen Standler und freiwilligen Helfer war das Jubiläumsfest ein Großkampftag.

Vom Geburtstag bis zum Traktor-Sturz

Mittendrin waren Besucher mit ganz unterschiedlichen Geschichten. Gudrun Sommer und Franz Wiedner genossen das Fest etwa am Freiheitsplatz. Für Wiedner gab es dabei gleich einen besonderen Grund zum Feiern: Er beging am Sonntag seinen 79. Geburtstag.

Nicht ganz so entspannt verlief das Wochenende für Martin Hofstätter von der Landjugend Graz-Umgebung. Er war am Samstag bei Arbeiten an einem Traktor rund eineinhalb Meter abgestürzt. Gebrochen sei zum Glück nichts, die Hand wurde allerdings ordentlich gestaucht und bandagiert.

275.000 Besucher sorgen für Rekord

© IVENTS / Erwin Scheriau

Am Ende konnten die Veranstalter einen neuen Besucherrekord vermelden: 275.000 Menschen kamen am Wochenende zum Aufsteirern.

Damit hat sich das Fest längst zu einem der größten Volkskultur-Events Österreichs entwickelt. Seit dem Start im Jahr 2002 waren bereits rund 2,14 Millionen Besucher gezählt worden – die heurige Jubiläumsausgabe brachte noch einmal 275.000 dazu.

Tracht ist längst mehr als Tradition

Dass Tracht längst nicht mehr nur etwas für traditionelle Veranstaltungen ist, zeigte sich auch heuer wieder. Die steirischen Weinhoheiten Cäcilia Skoff, Julia Perner und Sandra Purkhart mischten sich ebenso unter die Besucher wie zahlreiche Trachtenvereine und Volksmusikgruppen.

Für viele Teilnehmer gehört das Aufsteirern inzwischen fix zum Jahreskalender. Auch Gäste aus dem Ausland kamen nach Graz – darunter Auslandösterreicher aus der Schweiz, die ihren Aufenthalt extra verlängerten.

Ein Fest mit Tradition und Zukunft

Seit 25 Jahren setzt das Aufsteirern auf Volkskultur, Kulinarik, Handwerk und ein Programm für Kinder. Dabei soll das Fest bewusst authentisch bleiben.

Das Jubiläum zeigte jedenfalls: Die Mischung aus Tradition, Musik, Tracht und geselligem Beisammensein zieht weiterhin die Massen an.

Wer das Aufsteirern noch einmal erleben möchte, kann das am 24. Oktober um 20.15 Uhr auf ORF 2 tun. Dann wird die TV-Show zum Jubiläumsfest ausgestrahlt.