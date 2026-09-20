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Drachenwand

Panikattacken: Zwei Iraner vom Berg gerettet

Ein Hubschrauber fliegt über felsige Berge bei Mondsee unter bewölktem Himmel.
© Bergrettung Mondsee
Zwei iranische Staatsbürger aus Wien dürften am Samstag den Drachenwand-Klettersteig in St. Lorenz am Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) unterschätzt haben.
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Die beiden Männer im Alter von 35 und 42 Jahren hatten um 11.00 Uhr mit der Tour begonnen. Viereinhalb Stunden später befanden sie sich im Sektor 11, bei der "Grauen Platte". Beide gerieten an der anspruchsvollen Stelle in Panik und konnten nicht mehr weiterklettern.

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Nachfolgende Kletterer leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettung. Mitglieder der Bergrettung Mondseeland stiegen zu den Männern auf, gleichzeitig startete der Polizeihubschrauber in Hörsching, barg die beiden Männer aus der Drachenwand und flog sie unverletzt ins Tal, teilte die Polizei mit.

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