Drachenwand
Panikattacken: Zwei Iraner vom Berg gerettet
Die beiden Männer im Alter von 35 und 42 Jahren hatten um 11.00 Uhr mit der Tour begonnen. Viereinhalb Stunden später befanden sie sich im Sektor 11, bei der "Grauen Platte". Beide gerieten an der anspruchsvollen Stelle in Panik und konnten nicht mehr weiterklettern.
Auch interessant
Nachfolgende Kletterer leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettung. Mitglieder der Bergrettung Mondseeland stiegen zu den Männern auf, gleichzeitig startete der Polizeihubschrauber in Hörsching, barg die beiden Männer aus der Drachenwand und flog sie unverletzt ins Tal, teilte die Polizei mit.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden