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Bei Landeanflug

Paragleiter prallte gegen Stein: Schwer verletzt

Paragleiter
© Getty Images (Symbolbild)
Ein 52-jähriger Paragleiter ist am Samstag bei einem Unfall in Ginzling im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) schwer verletzt worden.
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Der Mann war im Zuge des Landeanflugs mit hoher Geschwindigkeit und den Füßen voran gegen einen größeren Stein geprallt, berichtete die Polizei. Der Österreicher wurde von der Besatzung eines Notarzthubschraubers geborgen und dann in das Krankenhaus Kufstein geflogen.

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Der 52-Jährige hatte zusammen mit einem 38-jährigen Deutschen eine sogenannte Bike-/Hike-and-Fly-Tour in den Zillertaler Alpen unternommen. Die beiden fuhren zunächst mit ihren Fahrrädern durch das Floitental bis zur Materialseilbahn der Greizer Hütte. Von dort stiegen sie mit Gletscherausrüstung zu Fuß auf den 3.379 Meter hohen "Großen Löffler" auf, den sie gegen 10.00 Uhr erreichten. Anschließend stiegen sie noch einige Höhenmeter ab und starteten westlich unterhalb der Trippachspitze mit ihren Gleitschirmen.

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