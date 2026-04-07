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Steiermark Frühling
© Michaela Lorber

Grünes Herz in Wien

Pre-Opening zum Steiermark-Frühling läutet Marathon-Event ein

07.04.26, 13:15
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Ab Mittwoch steht der Wiener Rathausplatz wieder ganz im Zeichen der Steiermark, wenn das Pre-Opening einen Vorgeschmack auf das genussvolle Großereignis mit steirischem Herz bietet. 

Am 8. April fällt mit dem Pre-Opening der inoffizielle Startschuss für den Steiermark-Frühling 2026. Ab 17:45 Uhr geht es am Wiener Rathausplatz los - mit einer Präsentation rund um steirische Spezialitäten, gefolgt von geballter Live-Musik. Höhepunkt des Abends ist der Auftritt der Band "Alle Achtung", der um 20 Uhr über die Bühne geht. Damit bekommen Besucher schon vorab einen intensiven Eindruck von der festlichen Stimmung, die in den kommenden Tagen das Zentrum der Bundeshauptstadt prägen wird.

Steiermark Frühling
© steiermark.com

Auch heuer bringt der Steiermark-Frühling wieder die ganze Vielfalt des "Grünen Herzens" nach Wien. Bis inklusive Sonntag präsentieren sich elf Erlebnisregionen mit neuen Konzepten, interaktiven Stationen und jeder Menge Urlaubsfeeling. Im Blickpunkt des Interesses steht natürlich die Kulinarik: Spitzenköche, regionale Schmankerl und Spitzenweine aus der Region machen das Event zum größten Pop-up-Restaurant Österreichs. Dazu kommen Musik-Acts, Tradition, Handwerk sowie Erlebnisbereiche, die vom Mountainbike-Parcours bis zum Familien-Happening reichen.

Steiermark Frühling
© Erwin Scheriau

Auf mehr als 13.000 Quadratmetern verwandeln sich Rathausplatz und Rathauspark in eine "steirische Erlebniswelt". Gut 1.600 Mitwirkende sorgen für ein Top-Programm mit bester Stimmung, mehr als 100 Aussteller sind insgesamt vor Ort. Für heuer werden wieder rund 180.000 Besucher erwartet. Allein im Vorjahr erzielte das Event über 64 Millionen Kontakte und einen Werbewert in Millionenhöhe.

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