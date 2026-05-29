Südwind-Straßenfest verzaubert Wien

Am 30. und 31. Mai findet am Uni‑Campus des Alten AKH wieder ein buntes Festival voll Musik, Kulinarik und globalen Attributen statt.

Der Campus der Universität Wien wird am letzten Mai-Wochenende zum Treffpunkt für alle, die feiern wollen - und dabei etwas bewegen möchten. Unter dem Motto "Feiern für ein gutes Leben für alle" mischen sich Livemusik, Workshops, Streetfood und kreative Aktionen zu einem großen Outdoor‑Event, das heuer auf einen neuen Schwerpunkt setzt: faire Mode. Zahlreiche Initiativen und Vereine zeigen, wie Engagement für Menschenrechte und Klimagerechtigkeit im Alltag aussehen kann.

© Kravchenko Inna

Fast Fashion gilt als einer der größten Treiber für Ausbeutung und Umweltprobleme. Und genau hier setzt das Südwind-Straßenfest an. Im neuen Just‑Fashion‑Bereich können Besucher selbst aktiv werden: Kleidung reparieren, die eigene Garderobe hinterfragen oder neue Ideen ausprobieren. Dazu präsentieren Südwind‑Experten ihr Manifest für eine gerechte Modeindustrie, das bereits von mehr als 230 Organisationen unterstützt wird.

© Kravchenko Inna

Musikalisch zeigt das Straßenfest, wie vielfältig Wien klingt: Von regionalen Singer‑Songwriting über westafrikanische Rhythmen bis zu Funk, Jazz, Hip‑Hop und Electro ist praktisch alles dabei. Am Samstag heizen Acts wie Wirrbel, Amidou Koita, MáRTON, Katatropic und Spitting Ibex ein. Am Sonntag übernehmen internationale Künstler aus Jamaika, Ghana, Kenia, Großbritannien und Simbabwe die Bühne, bevor bei Karrar Alsaadi Jazz auf irakische Einflüsse trifft. Der Eintritt ist frei!