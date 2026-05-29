Parteitag: Grüne wollen diesmal Bürgerinnen und Bürgern zuhören

Leonore Gewessler braucht sich bei ihrem zweiten Parteitag - diesmal in Graz - keiner Wahl zustellen.

Der Austragungsort des grünen Bundeskongresses am Samstag - nämlich Graz - zeigt schon, wer die Mutter des Gedankens war: In der steirischen Landeshauptstadt wird in knapp einem Monat gewählt und die grüne Vizebürgermeisterin Judith Schwendtner darf den Parteitag eröffnen. Doch abgesehen von der Wahlkampfunterstützung verfolgt Parteichefin Leonore Gewessler weiterhin ihr Ziel, die Grünen zu einer Partei zum Anfassen zu machen.

Drei dürfen auf die Bühne

Motto des Parteitags ist "Fairer statt schwerer" - und Gewessler hat schon im Vorfeld klargemacht, die SPÖ besonders ins Visier zu nehmen. Highlight des Events ist "Deine Rede" – drei Bürgerinnen und Bürger bekommen jeweils 5 Minuten Zeit, den Delegierten ihre Anliegen und Sorgen zu erzählen. Gewessler: "Wir waren in den letzten Monaten viel im Land unterwegs und haben zugehört – bei Gesprächen auf der Straße, bei Veranstaltungen und im direkten Austausch. Jetzt wollen wir einen Schritt weitergehen und Menschen auf die Bühne unseres Bundeskongresses holen."