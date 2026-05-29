"Niederösterreich spielt" 11 Tage lang

An die Würfel, fertig, los: In Niederösterreich dreht sich Anfang Juni alles ums generationenübergreifende Spielen.

Insgesamt elf Tage lang läuft die Aktion "Niederösterreich spielt – Spielen für alle Generationen". Den Startschuss markiert der internationale Kindertag am 1. Juni, während am Weltspieltag (11. Juni) der Schlusspfiff fällt. Die Familienland NÖ GmbH und das Papier‑ und Spielwaren‑Gremium der Wirtschaftskammer ziehen dafür an einem Strang. Mit 70 teilnehmenden Händlern und 22 Spielen im Gewinnpool (im Rahmen einer großen Verlosung) wächst die Initiative Jahr für Jahr weiter. Kunden dürfen sich auch heuer wieder auf frische Spieletrends, professionelle Beratung und regionale Angebote freuen.

"Spielen verbindet, stärkt geistige, emotionale und oft auch motorische Fähigkeiten und trägt wesentlich zu einem lebendigen Miteinander der Generationen bei. Spiele gehören daher in jeden Haushalt - denn beim gemeinsamen Spielen entsteht wertvolle Zeit mit Familie und Freunden", bringt es Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister auf den Punkt.

Und auch Obmann Andreas Auer von der Wirtschaftskammer Niederösterreich zeigt sich erfreut über die rege Beteiligung an der Aktion: "Ich freue mich sehr über das ungebrochene Interesse an der Initiative. Heuer sind insgesamt 70 Spielwarenhändler Teil von ‚Niederösterreich spielt - Spielen für alle Generationen‘. Kundinnen und Kunden dürfen sich während des Aktionszeitraums auf attraktive Angebote, kompetente Beratung und so manchen Geheimtipp zu den neuesten Spieletrends freuen."